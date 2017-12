Anarhia din PDL face noi victime: încă un demisionar

PEDELIŞTII RĂMÂN FĂRĂ OAMENI Barca PDL devine din ce în ce mai nesigură pentru membrii săi, sătui de atâtea decizii proaste luate de la centru. Apropierea alegerilor parlamentare şi cele locale de anul viitor îi determină pe mulţi pedelişti să-şi reevalueze poziţia pe care o deţin în cadrul partidului şi să-şi calculeze mai bine „succes-urile” şi eşecurile obţinute de când fac parte din PDL. Ultimul democrat liberal care s-a decis să-şi încheie socotelile cu PDL, partid din care a făcut parte cinci ani, este deputatul Mihail Boldea. Nu mai este de mult o noutate că în principalul partid de guvernământ deciziile se iau doar de la centru de către mai-marii partidului iar vocile mai mici din PDL nu mai au niciun ecou şi drept urmare pedeliştii pleacă unul câte unul şi sunt urmaţi şi de susţinătorii lor. Situaţia din bucătăria formaţiunii, cunoscută de multă vreme dar negată vehement de către liderii pedelişti, este şi motivul pentru care parlamentarul a decis să debarce din organizaţia de la Galaţi. \"În acest moment, în organizaţia de la Galaţi nu mai există democraţie. De vreme bună, aici se poartă un dialog al surdo-muţilor. De fapt, eu am încetat să activez în adevăratul sens al cuvântului încă din aprilie a acestui an. Am discutat şi cu cei 7.800 de susţinători ai mei, membri de partid, oameni care m-au votat şi care au decis să demisioneze la rândul lor sau să îşi înceteze efectiv activitatea în partid\", a declarat Boldea.

NEMULŢUMIRE Fostul deputat PDL a susţinut că, deocamdată, rămâne independent, dar că ia în calcul orientarea către alte formaţiuni politice. El spune că, în Parlament, va susţine doar acele iniţiative în care crede. Mihail Boldea, de profesie avocat, a intrat în PDL în 2004 şi a ocupat de-a lungul timpului mai multe funcţii de conducere în cadrul filialei locale a PDL de la Galaţi. El a fost preşedintele organizaţiei de tineret, vicepreşedinte al organizaţiei municipale, purtător de cuvânt al organizaţiei judeţene a PDL Galaţi şi viceliderul grupului din Camera Deputaţilor până în februarie 2011. Fostul pedelist a intrat de nenumărate ori în conflict cu conducerea locală a partidului şi a lansat şi câteva declaraţii împotriva conducerii centrale, nemulţumit de felul în care este condus partidul.