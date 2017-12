Șase blocuri noi, în proiect, în campusul social „Henri Coandă”

14:31:54 / 15 Februarie 2015

pentru 25%

Domnule Cetatean, am rugamintea ca pe viitor cand vreti sa atrageti atentia celorlalti cetateni, sa scrieti corect gramatical. Va multumesc anticipat si indestulat de mult in cat sa fie urina baltita la dumneavoastra in gradina pentru ca nu aici va exprimati opinia, ci pe strada in vazul tuturor. Va gasiti toti sa scrieti pe internet ca e mai comod. De ce nu va faceti publica opinia in fata Primariei si a Guvernului. Nu mai stati cu mainile in san. Cititi si o carte mai intai ca sa vi se dea drumu la gura sa vorbiti cursiv cand va intalniti cu Primarul.