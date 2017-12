Ședință de bilanț la CJC

Aleșii județeni s-au întrunit, ieri, în ultima ședință a Consiliului Județean Constanța (CJC), care a debutat cu un moment festiv. Mai multe grupuri de colindători au venit în fața aleșilor județeni și i-au încântat cu urări și colinde. Pentru starea de bine indusă și pentru veselia transmisă, colindătorii au fost răsplătiți cum se cuvine. După momentul artistic, au urmat câteva clipe de reculegere în memoria victimelor Revoluției din 1989. Abia apoi a început ședința de final de an a CJC, în care mare parte a proiectelor au vizat rectificări bugetare pentru instituțiile subordonate administrativ. „La final de an, CJC râde cu un ochi și cu altul plânge. S-au întâmplat foarte multe lucruri în acest an, și bune, și mai puțin bune. În privința realizărilor, 2014 a fost un an bun pentru CJC și sper ca anul viitor să fie mult mai liniștit și să ne putem concentra pe activitățile pe care trebuie să le desfășurăm în folosul comunității“, a declarat vicepreședintele CJC Cristinel Dragomir. Și pentru că în ședința anterioară a existat o amplă dezbatere cu privire la posibilitatea ca instituția să se constituie sau nu parte civilă într-un dosar în care președintele CJC, Nicușor Constantinescu, și mai mulți angajați sunt acuzați de fapte de corupție ori constituirea de grup infracțional, Dragomir a propus ca instituția să facă acest demers abia după ce instanțele de judecată vor decide că există un prejudiciu printr-o hotărâre definitivă. „Atunci, dacă se va constata că bugetul a fost păgubit și există un prejudiciu, ne vom constitui parte civilă, dar nu mai devreme“, a declarat Dragomir. Propunerea a fost aprobată de aleșii județeni. În finalul ședinței, vicepreședintele CJC le-a urat „Sărbători fericite“ tuturor constănțenilor. „Îmi doresc să văd oamenii mai bucuroși, mai fericiți și să dea Dumnezeu ca anul viitor să fie toată lumea mulțumită“, a încheiat Dragomir.