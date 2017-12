Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară s-ar putea întoarce la serviciu

După ce colegii lui anestezişti, soţii Nicoleta şi Dorin Arhire, şi-au recâştigat în instanţă dreptul la muncă, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Marius Militaru, s-a adresat, la rândul său, judecătorilor cu aceeaşi solicitare. El a susţinut, în faţa instanţei, că doreşte să fie lăsat să profeseze, în perioada arestului la domiciliu, în cadrul SCJU Constanța. Prin intermediul avocatului său, dr. Marius Militaru a cerut permisiunea de a se întoarce la muncă în fiecare zi, între orele 14.00 - 21.00. De asemenea, medicul vrea să i se schimbe locuința în care se află în arest la domiciliu. „În prezent, clientul meu stă la București și am dori să i se dea voie să execute măsura arestului la locuinţa de serviciu, pe care o are în Constanţa. Totodată, am susținut că, din înscrisurile care ne-au fost puse la dispoziţie de către spital, rezultă că dr. Militaru este singurul specialist care are o experienţă profesională deosebită şi care efectuează operaţii pe cord deschis. Nu este de neglijat nici faptul că, ulterior arestării acestuia, mai mulţi pacienţi care aşteptau să fie operaţi de către dumnealui au fost externaţi şi că în momentul de faţă nu pot fi efectuate anumite intervenții chirurgicale”, a declarat avocatul Marius Mocanu, apărătorul dr. Militaru. După deliberări, instanța a admis ambele cereri ale inculpatului și i-a permis medicului constănțean să se întoarcă acasă și să meargă la serviciu, în tura de după-amiază. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată.

ACUZAȚII Potrivit Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Constanța, pe 17 noiembrie 2014, dr. Militaru i-a cerut 3.000 de lei unui pacient, „condiţionând de remiterea acestei sume efectuarea unei operaţii pe cord, de care depindea supravieţuirea bărbatului. Pe 24 noiembrie 2014, dr. Arhire a pretins de la denunţător 1.000 de lei pentru sine şi 2.000 de lei pentru dr. Militaru. Ulterior, pe 5 decembrie 2014, dr. Militaru şi dr. Dorin Arhire au primit, de la acelaşi denunţător, sumele de 2.000 de lei, respectiv 1.000 de lei, pentru intervenţia chirurgicală”, spun procurorii DNA Constanța în rechizitoriu. Flagrantul a avut loc pe 15 decembrie 2014, chiar în cabinetul dr. Militaru de la SCJU Constanța. Procurorii spun că acesta tocmai primise 1.000 de lei de la denunţător, ca rest al sumei cerute iniţial de medic pentru operaţia pe cord. Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară a SCJU Constanţa și soții Arhire au fost ridicați de la spital și escortați la sediul DNA Constanța, pentru audieri, ulterior ei fiind trimiși în judecată. Cei trei medici au negat toate acuzațiile aduse.