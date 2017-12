Studii recente arată că vitamina C este învingătoare în lupta cu bolile de inimă. În plus, cercetătorii au ajuns la concluzia că atunci când concentrațiile de vitamina C din sânge sunt ridicate, în urma consumului de fructe, dar și legume, riscul de moarte prematură este diminuat, la fel ca și cel al apariției bolilor cardiovasculare.