”Acordul cu Iranul face inutil scutul antirachetă din Europa”

Aplicarea acordului obţinut în dosarul nuclear iranian va elimina necesitatea amplasării unui scut antirachetă în Europa, a declarat, luni, şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, în cadrul unui forum mediatic ruso-italian, la Roma. SUA au început să instaleze pe continent un sistem de apărare antirachetă format din radare de alertă de înaltă frecvenţă şi rachete interceptoare care vor fi amplasate la sol şi pe mare. Potrivit oficialilor americani, acest sistem are ca scop să protejeze SUA şi aliaţii lor europeni de atacuri balistice şi nucleare din partea unor ţări precum Coreea de Nord sau Iranul. Marile puteri şi Iranul au încheiat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la Geneva, un prim acord istoric în vederea împiedicării extinderii programului nuclear iranian. Cele cinci zile de negocieri s-au desfăşurat într-un mare hotel la Geneva, în care au fost cazate toate delegaţiile.

OBAMA ÎŞI APĂRĂ STRATEGIA Preşedintele SUA a apărat, luni, abordarea administraţiei sale în dosarul nuclear iranian, afirmând că ”e uşor să baţi cu pumnul în masă, însă aceasta nu garantează securitatea SUA. Nu putem închide uşa diplomaţiei şi nu putem exclude automat soluţiile paşnice la problemele mondiale. Când eram candidat la Preşedinţie pentru prima dată, am spus că a venit timpul unei noi ere a leadershipului american, că este nevoie să întoarcem pagina după un deceniu de războaie. Cred în ceea ce preşedintele Kennedy a spus odată: ”Nu negociem pentru că ne este teamă, însă nu ne este niciodată teamă să negociem”. Această diplomaţie, susţinută de sancţiunile fără precedent impuse Iranului, au adus progresul realizat în weekend. În decursul lunilor următoare vom continua eforturile diplomatice pentru a obţine o soluţie ce va rezolva definitiv ameninţarea programului nuclear iranian. Dacă Iranul profită de această ocazie şi decide să se alăture comunităţii internaţionale, atunci putem începe să punem capăt neîncrederii care există de atâţia ani între ţările noastre”. Barack Obama a susţinut, încă din campania sa din 2007-2008, principiul de a întinde o mână inamicilor SUA. ”A spune vorbe mari şi a vorbi dur poate fi uşor din punct de vedere politic, însă nu este util pentru securitatea noastră”, a apreciat el, în timp ce numeroşi conservatori din Congres au criticat acodul de la Geneva, care ajută prea mult Iranul, conform lor.

URANIU MAI MULT Iranul intenţionează să-şi crească producţia de uraniu îmbogăţit până la 5%, după acordul interimar încheiat cu cele şase mari puteri asupra programului său nuclear, a declarat Ali Akbar Salehi, şeful Organizaţiei iraniene pentru Energie Atomică. În conformitate cu acordul încheiat duminică la Geneva, Teheranul se angajează să lase sub formă de oxid jumătate din uraniul îmbogăţit cu 20% de care dispune, în calitate de combustibil pentru reactorul de cercetare de la Teheran, iar restul ar urma să fie diluat până la 5%. În plus, prin respectiva înţelegere cu ţările membre ale Grupului 5+1 (China, SUA, Franţa, Marea Britanie, Rusia, plus Germania), Iranul se angajează să renunţe la îmbogăţirea uraniului cu mai mult de 5%. În declaraţia sa, Salehi a subliniat că Iranul nu a pierdut nimic prin semnarea acordului de la Geneva, în schimb, sistemul de sancţiuni împotriva sa a fost... zdruncinat. El a evidenţiat că Iranul a fost de acord doar să suspende îmbogăţirea uraniului cu până la 20%. După cum declarase anterior ministrul de Externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, textul de la Geneva conţine o referire clară, potrivit căreia îmbogăţirea uraniului va continua.