”American Sniper”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul ”Lunetistul american / American Sniper”, regizat de Clint Eastwood, s-a clasat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 90,2 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul este inspirat din povestea adevărată a lunetistului Chris Kyle, devenit o adevărată legendă a armatei americane pentru modul în care a luptat în Irak, protejându-şi colegii de arme. Filmul prezintă atât faptele de război ale soldatului considerat cel mai eficient lunetist din istoria militară a SUA, cât şi lupta acestuia cu traumele cauzate de război şi încercarea de a fi un soţ şi un tată model. Rolul principal este jucat de Bradley Cooper.

Comedia ”Nuntaşi de închiriat / The Wedding Ringer”, regizată de Jeremy Garelick, a debutat pe locul al doilea în box office-ul nord-american, cu încasări de 21 de milioane de dolari de vineri până duminică. Comedia de familie ”Paddington” a debutat pe locul al treilea, cu încasări de 19,28 milioane de dolari. Filmul ”Taken 3: Teroare în L.A.”, cu Liam Neeson şi Maggie Grace, s-a clasat pe locul al patrulea în topul încasărilor, cu 14,05 milioane de dolari în al doilea weekend de difuzare. Locul al cincilea în topul încasărilor din weekend a revenit peliculei ”Selma”, cu 8,3 milioane de dolari. Filmul ”The Imitation Game: Jocul codurilor / The Imitation Game”, care prezintă destinul incredibil al matematicianului britanic Alan Turing, savantul care a reuşit să descifreze codurile naziste, dar care a fost persecutat de guvernul din propria ţară pentru faptul că era homosexual, s-a clasat pe locul al şaselea, cu încasări de 7,19 milioane de dolari de vineri până duminică. Pe locul al şaptelea s-a clasat musicalul ”În inima pădurii / Into the Woods”, care a obţinut încasări de 6,54 de milioane de dolari, în al patrulea weekend de difuzare. Lungmetrajul ”Hobbitul: Bătălia celor cinci oştiri / The Hobbit: The Battle of the Five Armies”, al treilea şi ultimul film din seria ”Hobbitul / The Hobbit”, s-a clasat pe locul al optulea în box office-ul nord-american, cu încasări de 4,86 de milioane de dolari. Pe locul al nouălea s-a situat filmul ”De neînvins / Unbroken”, cel de-al doilea lungmetraj regizat de actriţa Angelina Jolie.

Filmul ”Hacker / Blackhat”, regizat de Michael Mann, cu Chris Hemsworth şi Viola Davis în rolurile principale, a debutat pe locul al zecelea în box office-ul nord-american, cu încasări de 4 milioane de dolari. Când lumea este pusă în pericol de apariţia unui infractor cibernetic, serviciile secrete americane sunt nevoite să apeleze la un celebru hacker, condamnat la 15 ani de închisoare, pentru a-l prinde pe atacatorul informatic.