”Cealaltă femeie”, lider în box office-ul nord-american

Comedia "The Other Woman / Cealaltă femeie", regizată de Nick Cassavetes, ocupă primul loc în box office-ul american, cu încasări de 24,7 milioane de dolari. După ce descoperă că iubitul ei este căsătorit, o femeie (Cameron Diaz) încearcă să îşi refacă viaţa distrusă. Dar când o cunoaşte întâmplător pe soţia înşelată de acesta (Leslie Mann), îşi dă seama că are multe în comun cu ea, iar marea ei inamică devine cea mai bună prietenă a ei. Descoperirea unei a treia aventuri (Kate Upton) le determină pe cele trei femei să pregătească în comun răzbunarea asupra bărbatului care le-a minţit şi le-a înşelat pe toate trei.

Thrillerul SF ”Căpitanul America: Războinicul iernii”, de Joss Whedon, Anthony Russo şi Joe Russo, pierde poziţia de lider deţinută trei săptămâni consecutiv şi coboară pe locul al doilea, cu încasări de 16 milioane de dolari. După evenimentele din cel mai recent film al francizei ”Răzbunătorii” (2012), Steve Rogers (Chris Evans) trăieşte în Washington, încercând să-şi afle locul în lumea modernă, după ce a petrecut câteva decenii îngheţat în zăpezile Arcticii. Dar, după ce un angajat S.H.I.E.L.D. este atacat, Steve se trezeşte implicat într-un mister ce ar putea pune în pericol întreaga lume. Alături de Văduva Neagră (Scarlett Johansson), eroul încearcă să afle adevărul până nu este prea târziu, ceea ce îl va arunca în luptă împotriva unui adversar redutabil şi, în acelaşi timp, familiar, Războinicul iernii, interpretat de actorul de origine română Sebastian Stan.

Pe locul al treilea în box office-ul nord-american se menţine drama ”Heaven Is for Real”, de Randall Wallace, cu Greg Kinnear în rolul principal, care a avut încasări de 13,8 milioane de dolari de vineri până duminică. Todd şi Sonja Burpo formează un cuplu al cărui fiu, Colton, susţine că a fost în rai în timp ce era pe punctul de a muri. El povesteşte despre lucruri care s-au întâmplat înainte de naşterea sa, pe care nu ar fi putut să le cunoască. Todd şi familia sa se văd nevoiţi să se confrunte cu analizarea sensului acestui eveniment remarcabil.