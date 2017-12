”Internetul poate fi instrument de supraveghere”

Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, va publica, în martie 2013, cartea ”Cypherpunks - Freedom and the Future of the Internet”, tema fiind modul în care Internetul poate fi un instrument de supraveghere a persoanelor. Cartea conţine conversaţii între australianul refugiat de cinci luni în ambasada ecuadoriană de la Londra şi specialişti în domeniul Internetului, Jacob Appelbaum, expert american în securitatea informatică, Andy Müller-Maguhn, specialist german în tehnici de supraveghere şi criptare cibernetică şi francezul Jérémie Zimmermann, purtătorul de cuvânt al asociaţiei europene Quadrature du Net. Conform site-ului Actualitte.com, cartea va avea titlul în limba engleză ”Cypherpunks - Freedom and the Future of the Internet” (Rebeli cibernetici - Libertate şi Viitorul Internetului) iar în franceză, se va intitula ”Manuel d\'insurrection. Comment Internet nous surveille” (Manual de rebeliune. Cum ne supraveghează Internetul). Cartea îi descrie pe rebelii cibernetici ca fiind apărători ai drepturilor cetăţenilor, care utilizează metode de codificare electronică pentru a proteja comunicaţiile de spionajul corporatist şi guvernamental. Julian Assange afirmă în această lucrare că Internetul poate fi atât un instrument pentru exercitarea libertăţii, cât şi unul de reprimare.

Julian Assange, în vârstă de 41 de ani, este refugiat în ambasada Ecuadorului din Londra, pentru a evita extrădarea în Suedia, unde este acuzat de presupuse agresiuni sexuale. Assange, jurnalist şi activist pentru drepturi civice, respinge acuzaţiile din Suedia, afirmând că autorităţile de la Stockholm doresc să îl extrădeze în SUA, unde este acuzat de publicarea a zeci de mii de mesaje diplomatice şi militare secrete pe site-ul WikiLeaks.