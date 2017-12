”Ovidius” oferă titlul de Doctor Honoris Causa prof. Constantin Milică

Universitatea „Ovidius” din Constanța, la propunerea Facultății de Științe ale Naturii și Științe Agricole, acordă astăzi, de la ora 12.00, titlul de Doctor Honoris Causa profesorului universitar dr. Constantin Milică, de la Universitatea de Agronomie „Ion Ionescu de la Brad” Iași, omagiind astfel o personalitate remarcabilă în domeniul său de activitate, desfăşurată pe o perioadă de mai bine de 60 de ani. Profesorul universitar Constantin Milică este o personalitate a ştiinței românești, fiind o prezență activă în cercetarea științifică din domeniul fiziologiei plantelor şi fitoterapiei. O direcție de cercetare aparte, care a devenit, cu timpul, o axă predominantă a preocupărilor ştiințifice ale domnului profesor Constantin Milică, este cea privind valorificarea plantelor medicinale şi aromatice sub aspect fitoterapeutic. Activitatea de cercetare are şi o latura aplicată, profesorul Constantin Milică fiind membru în colectivele care au obținut 6 brevete OSIM pentru soiuri de grâu şi produse alimentare sau cosmetice. A asigurat coordonarea la nivel național a documentării din domeniul agriculturii, realizând sub egida Bibliotecii Academiei Române o monumentală lucrare monografică tratând grâul ca plantă de cultură, precum şi o serie de lucrări de biblioteconomie editate în colaborare cu academicianul Virgil Cândea. La catedra de la Universitatea de Agronomie „Ion Ionescu de la Brad” Iași a contribuit la formarea resursei umane în domenii interdisciplinare - chimie, biochimie, fizică, biofizică, genetică, fitopatologie, pomicultură, floricultură, viticultură, botanică farmaceutică, farmacognozie etc. Festivitatea de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa se va desfășura la Sala Senatului (Campus, Corp A, etaj 1).