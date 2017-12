”Statul” ENEL ține în beznă 24 de familii din Costinești

Oricât de mult s-ar strădui autoritățile locale să construiască locuințe pentru oameni, mereu se găsește câte cineva care să blocheze proiectele sociale, și nu pentru că nu s-ar respecta prevederile legale, ci pentru simplul fapt că doresc să-și arate mușchii monopoliști. Primării precum Hârșova sau Ciocârlia s-au luptat sau încă se mai luptă cu monopolistul ENEL pentru rezolvarea unor probleme ale locuitorilor. La Hârșova, primarul Tudor Nădrag a așteptat trei ani până când ENEL a binevoit să racordeze blocurile ANL la rețeaua de energie electrică. Au fost trei ani în care cele două blocuri nu au putut fi date în folosință, chiar dacă familiile cărora le erau repartizate locuințele nu aveau unde să doarmă. Pentru ENEL nu a contat acest lucru, și abia după ce cotidianul Telegraf a sesizat publicului larg această problemă s-a înduplecat și a făcut investiția necesară. La Ciocârlia, primarul Traian Dragomir se chinuie de câțiva ani să-i convingă pe cei de la ENEL că și cei care locuiesc în fostele IAS-uri trebuie să beneficieze de aceleași condiții ca și restul locuitorilor comunei. De la ENEL, aceeași nepăsare până în momentul în care cotidianul Telegraf a semnalat opiniei publice respectiva problemă socială!

72 DE PERSOANE, LA LUMINA LUMÂNĂRII Se pare că italienii care dețin monopolul energetic nu au frică decât de mass media, pentru că pe insistența autorităților de a rezolva problemele nu dau doi bani. Primăria Costinești se înscrie și ea în rândul autorităților locale constănțene pe care ENEL le desconsideră. De fapt nu de primărie își bate joc, ci de cele 24 de familii care ar trebui să se bucure de noile locuințe ANL. Vorbim despre blocul pe care administrația locală din Costinești s-a apucat să îl construiască în anul 2011, după ce a trecut prin furcile caudine ale obținerii fondurilor. La demararea lucrărilor de construcție a blocului ANL, ENEL a dat aviz favorabil propunând chiar și o soluție în ceea ce privește racordrea la rețeaua de energie. După trei ani, mai exact în februarie 2014, lucrările s-au finalizat, locuințele fiind pregătite să ajungă la beneficiari. Având soluția de racordare la rețeaua de energie electrică, Primăria Costinești nu și-a făcut probleme, considerând că ENEL va respecta avizul pe care l-a dat. Din păcate, în două luni scurse de la finalizarea lucrărilor nu s-a întâmplat nimic. În aceste condiții, viceprimarul Marin Băduică s-a adresat conducerii ENEL. Printr-o adresă trimisă autorităților locale, ENEL răspunde solicitării Primăriei Costinești. „Referitor la alimentarea cu energie electrică a blocului ANL construit în zona de sud a localității, vă informăm că în urma reanalizării situației energetice a zonei, am identificat o soluție de racordare la rețeaua publică de distribuție a energiei electrice, dintr-un post de transformare aflat în gestiunea ENEL. În consecință, vă invităm să depuneți o cerere nouă, însoțită de documentația aferentă, pentru obținerea avizului tehnic de racordare și vom emite un ATR cu o soluție de racordare pe joasă tensiune în cel mai scurt timp”, se arată în răspunsul trimis de ENEL. Pe de altă parte, viceprimarul comunei Costinești, Marin Băduică, spune că administrației i s-au cerut mai multe documente și chiar să deschidă un cont bancar pentru un studiu de fezabilitate. „Cei de la ENEL au început să ne solicite mai multe documente, PUG, PUZ, PUD (plan urbanistic general, zonal și în detaliu - n.r.), ba chiar ne-au solicitat să deschidem un cont bancar special pentru un studiu de fezabilitate, pe care noi l-am plătit. Bazându-ne pe adresa din aprilie a ENEL, în iunie 2014 am repartizat locuințele celor 24 de familii beneficiare. Am crezut că lucrurile se vor rezolva mai ales după ce, la începutul lui iulie, ENEL a emis avizul de racordare pentru soluția identificată în luna aprilie, în care Primăria Costinești își manifestase disponibilitatea de a contribui financiar. După o lună, cele 72 de persoane tot în beznă sunt”, a declarat viceprimarul.

ALTE SOLICITĂRI, NICIO ACȚIUNE Primăria Costinești a solicitat ajutorul Prefecturii Constanța în rezolvarea problemei, care, la sfârșitul lui iulie, a răspuns administrației locale printr-o adresă în care se precizează că ENEL Distribuție Dobrogea va include investiția în planul de perspectivă pe termen mediu, și că racordarea se va face cu parcurgerea etapelor prevăzute în Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele de interes public. Se pare că cei de la ENEL au fost deranjați de faptul că Primăria Costinești a cerut ajutorul Prefecturii, pentru că nici până astăzi problema nu a fost rezolvată. Pentru noi lămuriri, viceprimarul Băduică a mers miercuri la ENEL. ”După emiterea avizului de la începutul lunii iulie, cei de la ENEL au venit cu o soluție rapidă de racordare a blocului ANL, aceea de organizare de șantier. Numai că blocul fiind terminat, pe 6 august mi s-a comunicat verbal că soluția cu organizarea de șantier a picat. Tot în aceeași discuție mi s-a spus că avizul emis în iulie va fi anulat, urmând să se emită, de către conducerea de la București a companiei, un alt aviz prin care racordarea blocului ANL de la Constinești să fie introdusă în planul de investiții, probabil de anul viitor”, a explicat Marin Băduică. Deși am încercat în mai multe rânduri să-l contactăm pe purtătorul de cuvânt al ENEL, până la închiderea ediției, nu am obținut niciun punct de vedere din partea instituției cu privire la acest subiect.

SFIDARE Ne aflăm în fața unei noi atitudini de sfidare a celor de la ENEL, care mai nou își refuză soluțiile pe care tot ei le-au oferit fără a le păsa că, la Costinești, 72 de persoane stau în beznă, fără a le păsa de efortul autorității locale de a oferi o locuință celor aflați în nevoie. ENEL nu face decât să dovedească încă o dată că este stat în stat și că nu ține cont de nimeni și de nimic. Până când?