Andrada Costina Fliundra reprezintă România la Miss Tourism International

Andrada Costina Fliundra, o tânără în vârstă de 22 de ani, din Braşov, va reprezenta România la Miss Tourism International 2011, singura competiţie de frumuseţe organizată în noaptea Anului Nou, care va avea loc în Malaezia. Ea este studentă în anul al IV-lea la Facultatea de Silvicultură şi Exploatări Forestiere, având un important palmares de participări în cadrul competiţiilor de frumuseţe naţionale şi internaţionale, respectiv Miss World Romania 2009, Miss Universe Romania 2010, Miss Friendship International 2009 (China), Miss7Continents 2010 (Armenia), Miss Queen of the World 2010 (Germania), Miss World Leauge of Beauty and Fashion 2011 (Turcia).

Proaspăta deţinătoare a titlului Miss Turism România 2011 va pleca în Malaezia să reprezinte ţara şi turismul românesc, în perioada 12 decembrie 2011 - 3 ianuarie 2012. Timp de un an, tânăra va fi imaginea Miss Turism România. „Andrada Costina Fliundra întruneşte toate calităţile de care are nevoie o tânără pentru a reprezenta România şi turismul românesc la nivel internaţional. Este frumoasă, inteligentă, cu o foarte bună educaţie, ambiţioasă şi perseverentă, un adevărat model pentru orice tânără care doreşte să-i urmeze exemplul”, se arată într-un comunicat al agenţiei de modeling care deţine licenţa Miss Tourism International 2011 în România.

Miss Tourism International este competiţia numărul cinci la nivel mondial din punct de vedere al prestigiului şi va fi organizată, anul acesta, în Malaezia, fiind singura competiţie de frumuseţe organizată în noaptea Anului Nou. În competiţia internaţională din acest an, vor participa concurente din aproximativ 50 de ţări, fiecare dintre ele având misiunea de a promova la nivel mondial, prin intermediul acestei competiţii, turismul şi cultura ţării pe care o reprezintă.