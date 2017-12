Andrea Bocelli, sâmbătă, live în România

A venit şi rândul românilor să se bucure, în premieră, de compania selectă a celebrului tenor şi cântăreţ de pop-opera, Andrea Bocelli. Artistul, discipol al lui Luciano Pavarotti, va susţine, în această sâmbătă, de la ora 20.00, la Romexpo Bucureşti, un spectacol extraordinar, alături de invitaţii săi speciali: Angela Gheorghiu, Cezar Ouatu, Paola Sanguinetti, DIV4S, CARisMA, Orchestra Naţională de Radio şi corul, condus de Marcello Rota.

Artistul al cărui nume este cunoscut pretutindeni în lume îi va delecta pe români pentru prima oară live cu piese ca: „Time to Say Goodbye”, „Con te Partiro”,„Vivo Per Lei”, „Besame Mucho” sau „Nessun Dorma”, dar şi cu melodii de pe noul album. (G.G.)