Andreea Olariu a concertat pentru sute de fani, la Maritimo

Tânăra solistă constănţeancă Andreea Olariu a concertat, sâmbătă seară, la Maritimo Shopping Center, în cadrul unui spectacol în scop umanitar. Acesta a fost primul recital susţinut de artista în vârstă de 16 ani în faţa publicului constănţean, după participarea la concursul televizat „Vocea României”, fiind primită cu multă căldură de sute de fani.

„ÎNVĂŢAŢI COPIII SĂ DĂRUIASCĂ” Spectacolul în finalul căruia a cântat Andreea a fost prilejuit de startul campaniei umanitare „Învăţaţi copilul să dăruiască”, organizată de Fundaţia „Zâmbet pentru suflete”, în parteneriat cu Crucea Roşie. Campania se defăşoară în perioada 8 - 23 decembrie, în incinta Maritimo Shopping Center, unde se află instalată o urnă în care pot fi lăsate jucării, hăinuţe sau dulciuri pentru copiii abandonaţi şi cu risc social ridicat din judeţ. Spectacolul a început în jurul orei 17.00, pe scenă evoluând trupa de teatru de păpuşi „Sufleţel”, grupul vocal „Giocoso”, ansamblurile de dansuri populare pentru copii „Muguraşii Cumpenei” şi „Dobrogea Fantasio”, trupa de street dance X Revolution, precum şi micuţele soliste Cătălina Oţeleanu, Alexandra Bălaşa şi Denisa Ştefania Lucan.

SHOW LIVE CAPTIVANT Vocea care i-a impresionat în ultimii doi ani pe români şi italieni, deopotrivă, prin forţă şi naturaleţe, a răsunat pe culoarele complexului comercial Maritimo şi a „colecţionat” serii de aplauze din partea unui public de toate vârstele, captivat de show-ul live. Andreea Olariu a urcat pe scenă spre finalul spectacolului, interpretând impecabil piese ale unor artiste internaţionale de marcă, precum Beyonce sau Jessie J, dar şi prima ei piesă cu care a devenit cunoscută în România acum doi ani, „Erase You”.

MICUŢII, ÎN PRIMA LINIE Copiii prezenţi la concert au „dat buluc” să se fotografieze alături de frumoasa adolescentă, care, la rându-i, a fost încântată. „M-am simţit extraordinar de bine, am fost primită destul de călduros şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru susţinerea acordată. Iubesc mult copiii şi chiar mă simt onorată că am putut participa la această campanie, am văzut că mulţi micuţi au fost prezenţi şi în public, au aplaudat mult, iar unii dintre ei au şi cântat pe scenă, lucru care mă face să simt din plin atmosfera sărbătorilor de iarnă. Chiar dacă nu am cântat colinde în această seară, îmi place să interpretez şi piese de Crăciun. Ultima oară când am fost cu colindul s-a întâmplat acum doi ani, în Ardeal, loc în care tradiţiile s-au păstrat frumos. Voi petrece Crăciunul la Constanţa, iar de Revelion, voi susţine un concert la Sinaia”, a declarat, după concert, Andreea Olariu.