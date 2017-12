Andy Murray a încheiat colaborarea cu Jonas Bjorkman

Tenismanul britanic Andy Murray, nr. 2 ATP, nu va mai colabora cu antrenorul suedez Jonas Bjorkman din sezonul viitor, în locul lui urmând să revină franțuzoaica Amelie Mauresmo, care a dat naștere unui băiețel în august. Bjorkman s-a alăturat staff-ului tehnic al lui Murray în martie. Scoțianul i-a mulțumit pentru aportul său pe pagina sa de Facebook: „Îi mulțumesc lui Jonas pentru ajutorul din acest an. M-am bucurat să lucrez alături de unul dintre cei mai de treabă tipi din ATP. Va fi însă bine că o vom avea înapoi în echipă pe Amelie, la Dubai”. Murray așteaptă cu optimism să reia colaborarea cu Mauresmo: „Amelie a trecut printr-o perioadă dificilă, iar eu abia am revenit după o operație la spate, care a fost grea. Când am început să colaborez oficial cu ea eram pe locul 11, dar acum sunt pe locul 2, cea mai bună clasare a mea”.

Scoțianul a anunțat că va părăsi instantaneu Australian Open dacă soția sa, Kim, va naște prematur în timpul primului Mare Șlem al anului. Murray și Kim așteaptă nașterea copilului la mijlocul lunii februarie, în timp ce Australian Open se desfășoară între 18 și 31 ianuarie. Scoțianul de 28 ani a pierdut patru finale la Melbourne, dar nu va ezita să plece imediat dacă soția sa va trebui să nască prematur. „Voi merge acasă, sigur că da, pentru că este ceva foarte important. Vreau să fiu încă de la început acolo și să încerc să ajut, să fiu acolo unde este cu adevărat nevoie de mine”, a declarat Murray.

Sosirea iminentă a primului său copil l-a determinat pe Murray să-și schimbe deja programul de pregătire, alegând Dubai în iarnă, în loc de Miami, ca până acum: „Kim este în ultimele luni și este mai ușor să ajung acasă de aici. Din Miami am zboruri numai seara, în timp ce din Dubai pot pleca în orice oră a zilei”.

Citește și:

Marea Britanie a câştigat, pentru a zecea oară, „Salatiera de Argint”

Eșec dureros pentru Andy Murray la US Open