Angajaţii cu 15 ani de vechime nu au nevoie de majorări salariale!

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, vineri, că eliminarea majorării la 2.350 de lei a salariului minim brut pentru persoanele cu 15 ani vechime în muncă a venit în urma discuţiilor purtate între minister, sindicate şi patronate, existând riscul de a afecta exerciţiul financiar. „După cum bine ştiţi, aceste măsuri se iau în discuţie şi cu patronatele şi cu sindicatele. De la 1 ianuarie, vor beneficia de 2.080 de lei cei cu studii medii, iar pentru cei cu studii superioare doar cei care au un an vechime în studii superioare. Nu am dat un pas înapoi, atunci când iei o măsură discuţi cu ambele părţi, iar patronatele au spus că această măsură e posibil pe termen scurt să afecteze exerciţiul financiar, iar atunci am ajuns la această concluzie”, a declarat Marius Budăi, la finalul şedinţei de Guvern.

Ministrul Muncii nu a ştiut însă să răspundă la întrebările jurnaliştrilor legate de impactul bugetar al majorării salariului minim de la 1 ianuarie 2019. „Nu am datele în faţă şi nu pot să fac aproximări. Impactul bugetar va fi calculat doar cu plus pentru bugetul de stat, pentru că noi vom colecta. Măsura a fost luată doar în discuţie şi cu sindicatele şi cu patronatele, se ştia măsura de câteva luni”, a răspuns Budăi.

Guvernul a aprobat vineri Hotărârea prin care salariul minim brut creşte la 2.080 de lei, iar pentru angajaţii pe funcţii pentru care sunt necesare studii superioare şi care au cel puţin un an vechime, salariul minim brut creşte la 2.350 de lei.

Reamintim că, în 9 noiembrie, Guvernul a aprobat o ordonanţă de urgenţă prin care a fost modificat Codul Muncii - Legea nr. 53/2003 şi a creat cadrul legal pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată diferenţiat, prin raportare la criteriile referitoare la nivelul studiilor şi al vechimii în muncă, arată Ministerul Muncii.

Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de la 1.900 lei la 2.080 lei reprezintă o creştere de 9,47%, iar pentru personalul încadrat pe funcţii cu nivel de studii superior şi o vechime în muncă de cel puţin un an, majorarea de la 1.900 lei la 2.350 lei reprezintă o creştere de 23,68%. Pentru un program complet de lucru 167,333 ore, în medie, pe lună, în anul 2019 valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă 12,43 lei/oră pentru cuantumul de 2.080 lei lunar, faţă de 11,40 lei/oră pentru cuantumul de 1.900 lei lunar.

Pentru un program complet de lucru 167,333 ore, în medie, pe lună, în anul 2019 valoarea medie orară a salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată reprezintă 14,044 lei/oră pentru cuantumul de 2.350 lei lunar, în cazul personalului încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu o vechime în muncă de cel puţin un an, faţă de 11,40 lei/oră pentru cuantumul de 1.900 lei lunar. Ponderea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.080 lei în câştigul salarial mediu brut de 4.657 lei, prognozat pentru anul 2019 de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, este de 44,66%.

Documentul prevede, de asemenea, că toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii prin raportare la salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se determină utilizând nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată de 2.080 lei. Astfel, salariul minim brut urmează să crească de la 1.900 de lei pe lună, cât este de la începutul acestui an, la 2.080 de lei pe lună.