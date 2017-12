Angelina Jolie, cea mai admirată femeie din lume

Actrița americană Angelina Jolie a fost desemnată cea mai admirată femeie din lume, de o anchetă sociologică efectuată de firma britanică YouGov, devansând personalități precum laureata din acest an a Premiului Nobel pentru Pace, Malala Yousafzai, sau fosta primă doamnă a SUA Hillary Clinton. Artistă, regizoare, soție iubitoare și mamă atentă a șase copii, Angelina Jolie este imaginea vie a reușitei în carieră și în viața personală, fiind mai apreciată și decât regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii sau președinta Congresului național Indian, Sonia Gandhi, conform celor peste 25.000 de persoane din 23 de țări care au participat la sondaj. Deținătoare a mai multor premii de prestigiu, printre care și un Oscar, actrița de 39 de ani, căsătorită cu colegul său de breaslă nu mai puțin faimos Brad Pitt, s-a afirmat în ultimii ani și ca o luptătoare pentru ajutorarea persoanelor defavorizate, fiind numită chiar ambasador ONU al bunăvoinței. Totodată, ea și-a câștigat respectul multor oameni și prin combaterea ororilor războaielor, prin două filme pe care le-a realizat în calitate de regizor, ”In The Land of Blood and Honey” și ”Unbroken”.