Angelina Jolie, „oscarizată” onorific

Actriţa americană Angelina Jolie a primit un aşa-numit „Oscar onorific” pentru activitatea sa umanitară, cu ocazia celei de-a cincea ceremonii a Premiilor Guvernatorului la Hollywood, unde au fost distinşi, la rândul lor, costumierul italian Pietro Tosi şi actorii Angela Lansbury şi Steve Martin. Angelina Jolie a primit Premiul Umanitar „Jean Hersholt“, identic cu o statuetă de Oscar clasică, în faţa unei audienţe formate din numeroase staruri, printre care Tom Hanks, Jake Gyllenhaal, Diane Keaton, Emma Thompson, Harrison Ford, Amy Adams, Matthew McConaughey sau George Lucas.

Foarte angajată în acţiunile umanitare, actriţa de 38 de ani deţine, începând din 2012, funcţia de trimis special al Înaltului Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, în numele căruia a participat la peste 40 de misiuni în lume. Angelina Jolie a primit trofeul din mâinile regizorului George Lucas, părintele francizei „Star Wars / Războiul Stelelor”, la capătul unui discurs de omagiere rostit de Gena Rowlands. „Atunci când am început să călătoresc, am înţeles responsabilitatea pe care o aveam faţă de ceilalţi”, a declarat Jolie în faţa celor 600 de invitaţi ai Comitetului Guvernatorilor din cadrul Academiei Americane de Film. „Când m-am întâlnit cu diverşi supravieţuitori de război, ai unor perioade de foamete sau ai unor violuri, am înţeles că aceea era viaţa majorităţii oamenilor de pe acest Pământ şi am realizat şansa pe care o am eu pentru că am ce să mănânc, am un acoperiş deasupra capului şi norocul de a avea o familie sănătoasă”, a subliniat, emoţionată, frumoasa actriţă.