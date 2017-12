Antonie Iorgovan şi-a anunţat oficial candidatura la funcţia de preşedinte al PSD

Senatorul Antonie Iorgovan şi-a anunţat sîmbătă, în cadrul Conferinţei extraordinare a Organizaţiei Judeţene PSD Prahova, candidatura pentru funcţia de preşedinte al PSD la Congresul din 10 decembrie. El şi-a motivat decizia susţinînd că "într-o competiţie democratică important este să participi". Însă a recunoscut că are şi o motivaţie personală, respectiv că a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, iar acest gest este "o formă de a reveni în viaţa partidului şi în viaţa politică a ţării". Întrebat ce şanse are să fie ales în funcţia de preşedinte al PSD, Antonie Iorgovan a răspuns: "Nu este niciun secret că Mircea Geoană are prima şansă. Dar Mircea Geoană va fi altfel privit după ce-l va învinge şi pe Antonie Iorgovan, nu numai pe Sorin Oprescu, dacă va reuşi".