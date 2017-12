Antrenorul principal al Farului, sîrbul Momcilo Vukotic, a demisionat

Presat de conducerea clubului, dar atacat şi de jucătorii, Momcilo Vukotic a cedat. Tehnicianul sîrb şi-a prezentat vineri seara demisia din funcţia de antrenor principal al FC Farul, după ce a fost ţinta acuzelor propriilor elevi, renunţînd la o sumă considerabilă din contractul pe care-l avea cu gruparea de pe litoral. Sîmbătă dimineaţa a apărut relaxat în faţa reprezentanţilor presei şi a explicat motivele care l-au determinat să renunţe. “Am vrut să arăt că pun interesele echipei mai presus decît cele personale. Aşa este normal să gîndească orice om de fotbal. Au fost mai multe motive pentru care am luat această decizie. În primul rînd, rezultatele. În acest sezon, Farul are ca obiectiv un loc de Cupa UEFA, obiectiv cu care am fost de acord pentru că am considerat că echipa este mai puternică decît în campionatul anterior. Nu am reuşit să obţinem rezultatele dorite. Nu caut scuze, dar au fost mai multe probleme. Am început pregătirea după doar o săptămînă de vacanţă, pentru că am participat în Intetoto. Mulţi jucători au fost accidentaţi o perioadă lungă de timp, iar alţii au venit după ce încheiasem stagiile de pregătire. Al doilea motiv l-a reprezentat atmosfera deloc bună. Orice antrenor are nevoie de condiţii normale, fără presiune, fără scandări potrivnice din tribună. Nu vreau ca atmosfera în sînul echipei să fie tensionată din cauza mea”, a explicat tehnicianul sîrb. “Despărţirea a fost amibilă, chiar dacă nu aveam clauze în contract care să prevadă acest lucru”, a explicat directorul executiv al constănţenilor, Florentin Chiforeanu.

Vine alt antrenor?

În urma plecării lui Vukotic, conducerea tehnică a fost preluată de directorul tehnic, Ion Marin, care va fi ajutat de cei doi secunzi, Cristian Cămui şi Lucian Marinof. “Săpăligă” a negat însă că este noul antrenor, declarînd că asigură interimatul pentru jocurile cu Rapid Bucureşti şi Pandurii Tg. Jiu. “Eu am venit la Farul ca director tehnic, am trei ani de contract, cu atribuţiuni clare. Nu s-a pus nici un moment problema să fiu antrenor principal. S-a creat o situaţie de criză prin această demisie surprinzătoare şi o vom gestiona prin coborîrea mea pe bancă din tribuna oficială, alături de ceilalţi membrii ai colectivului tehnic. Cînd va reveni în ţară patronul clubului, va numi un alt antrenor principal", a declarat “Săpăligă”. Spusele sale au fost întărite de Florentin Chiforeanu: “Ne gîndim să aducem un antrenor, situaţia urmînd să fie clarificată peste două săptămîni, cînd se va întrerupe campionatul. Totuşi, două rezultate pozitive în etapele rămase ar putea schimba situaţia”.