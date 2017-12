Apărare “betonată“ fără rezultate

Întors pe stadionul unde a cunoscut consacrarea, Ion Marin a ales varianta “betonării“ în defensivă, abandonată de Petre Grigoraş în perioada în care “rechinii“ se luptau pentru podium. Cu trei fundaşi centrali, constănţenii şi-au anunţat intenţiile defensive încă din start, dar după a fost nevoie de intervenţia lui Vlas în min. 5 pentru a-l opri pe Ganea să deschidă scorul. Portarul constănţean nu a mai putut face nimic în min. 21, cînd acelaşi Ganea fructificat o centrare venită de la Adrian Cristea. În plină dominare a gazdelor, constănţenii au lovit pe contraatac, reuşind să egaleze în min. 34. Guriţă a profitat de ieşirea hazardată a lui Matache şi l-a servit pe Voiculeţ. Şutul acestuia a fost respins de portarul dinamovist, dar Liviu Mihai a reluat prompt la colţul lung. Apărarea aglomerată a Farului a dat roade doar pînă în min. 64, cînd Claudiu Niculesc a trimis balonul cu capul, în plasa porţii lui Vlas, după o lovitură de colţ. Obligaţi să atace, elevii lui Ion Marin nu au putut ameninţa nici măcar o singură dată poarta lui Matache şi doar lipsa de concentrare a gazdelor a făcut ca diferenţa să fie minimă. În schimb, “Săpăligă“ a declarat că formaţia sa ar fi meritat mai mult. "La ocaziile pe care le-am avut pe final, dacă băieţii aveau mai multă încredere în ei puteam obţine un rezultat bun. Se pare că au potenţă şi asta e foarte bine, pentru că dă posibilitatea echipei să urce", a spus Ion Marin, taxat rapid de antrenorul “cîinilor“. "Îmi pare rău că nu am învins la un scor mai categoric, pentru că ocazii am avut în ambele reprize. Am întîlnit o echipă foarte motivată, cu o apărare foarte bună, uneori chiar exagerată. Au băgat vapoarele în poartă", a spus Mircea Rednic.

Au evoluat formaţiile - Dinamo (antrenor Mircea Rednic): Matache - Blay, Moţi, Şt. Radu, Pulhac (46 Paşcovici) - Ze Kalanga (21 Dănciulescu), Mărgăritescu, Ad. Cristea, C.Munteanu - I. Ganea, Cl. Niculescu (82 Ropotan); Farul (director tehnic Ion Marin): Vlas - Farmache, I. Barbu, Şchiopu, Gheară, Maxim - Băcilă (75 I. Apostol), Fl. Lungu, Voiculeţ (70 T. Moldovan) - Guriţă, L. Mihai (83 Disney). Au marcat: I. Ganea 21, Cl. Niculescu 64/ L. Mihai 34. Cartonaşe galbene: R. Ştefan 49, Moţi 63/ T. Moldovan 63. Au arbitrat: Anton Heleşteanu (Iaşi) - Eduard Dumitrescu (Piteşti) şi Sorin Caia (Timişoara). Partida s-a disputat cu porţile închise.