Apartamentele ANL se vând prin „Prima Casă“

PREŢUL CORECT După ce, în ultimii ani, vânzarea locuinţelor ANL destinate închirierii a fost oarecum blocată, această „nebuloasă“ a fost în sfârşit lămurită. Pedeliştii aflaţi la putere până în 2012 doreau să vândă locuinţele ANL la preţul pieţei, în timp ce la nivel parlamentar exista în dezbatere un proiect legislativ iniţiat de parlamentarii constănţeni Eduard Martin şi Alexandru Mazăre, prin care se dorea vânzarea locuinţelor ANL la preţul de construcţie actualizat cu indicele de inflaţie. Pentru a pune capăt disputei, dar mai ales pentru a da posibilitatea chiriaşilor ANL să-şi achiziţioneze locuinţele, Guvernul a decis în ultima lună ca preţul de vânzare să fie de doar 326 de euro pe metrul pătrat. Preţul stabilit de Guvern i-a încurajat pe chiriaşii ANL, care au început demersurile pentru cumpărarea locuinţelor. Ritmul de depunere a cererilor de cumpărare este totuşi mic, chiriaşii find extrem de precauţi, mai ales că ar trebui să apeleze la creditele bancare. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe (ANL), a venit din nou în ajutorul chiriaşilor, lansând ieri procedura de cumpărare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, prin programul „Prima Casă”. De asemenea, locuinţele pentru tineri pot fi achiziţionate şi prin credite ipotecare obţinute de la alte bănci. Potrivit MDRAP, chiriaşii locuinţelor ANL beneficiază, în anul 2013, de un plafon de garantare în valoare de 500.000.000 de lei pentru contractarea de credite prin acest program. Partenerii MDRAP şi ANL în această procedură sunt instituţiile bancare şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii. Titularii contractelor de închiriere pot cumpăra locuinţa după primul an de chirie. În acest sens, ei trebuie să adreseze o cerere autorităţilor locale în administrarea cărora se află imobilele.

LOCUINŢE VÂNDUTE La nivelul municipiului Constanţa, până la introducerea ANL în sistemul „Prima Casă“ au fost deja vândute 30 de locuinţe ANL. „Am avut numeroase cereri de cumpărare a locuinţelor. Din cauza preţurilor prea mari stabilite în 2011 pentru un apartament sau o garsonieră, mulţi dintre chiriaşi au renunţat, însă au revenit asupra cererii după ce Guvernul a stabilit preţul de 326 de euro pentru un metru pătrat. Anunţul MDRAP de introducere a apartamentelor şi garsonierelor ANL în programul „Prima Casă” ar putea conduce la creşterea semnificativă a numărului de cereri privind cumpărarea locuinţelor. Toţi cei interesaţi să afle date suplimentare privind achiziţionarea locuinţelor se pot adresa la sediul Primăriei Constanţa sau la sediul Regiei Autonome de Explotare a Domeniului Public şi Privat (RAEDPP)”, a declarat directorul general al RAEDPP, Mădălina Moţăţăianu. Programul „Locuinţe pentru tineri destinate închirierii” este implementat de ANL şi finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. Programul are ca obiectiv să faciliteze obţinerea, de către tinerii sub 35 de ani, a unei locuinţe cu chirie. Vânzarea acestor locuinţe către actualii chiriaşi are ca scop obţinerea de noi resurse ce vor fi utilizate pentru finanţarea în continuare a programelor destinate îmbunătăţirii accesului la locuinţe. Din anul 2001, prin programul „Locuinţe pentru tineri“ au fost recepţionate 30.840 de locuinţe.