Apel pentru donaţii cu scopul de a salva satul lui Darth Vader

Tunisia a lansat o campanie internaţională de strângere de fonduri pentru a salva unul dintre siturile în care a fost turnată epopeea ştiinţifico-fantastică „Star Wars / Războiul stelelor”, situat în Sahara, în prezent ameninţat de înaintarea dunelor de nisip. Decorurile din Mos Espa, oraşul de origine al lui Anakin Skywalker, viitorul Darth Vader, celebru în rândurile fanilor acestei francize cinematografice, se află în Ong Jmel, în sudul Tunisiei.

Ministerul Turismului din Tunisia a lansat, în colaborare cu diverse asociaţii, campania „Save Mos Espa”, ce vizează strângerea a aproape 300.000 de dinari tunisieni (137.000 euro) pentru curăţarea şi restaurarea sitului, întrucât anumite instalaţii s-au fisurat, de-a lungul anilor, sub acţiunea vânturilor şi a furtunilor de nisip. „Mos Espa este situată într-o regiune foarte vântoasă, ameninţată de dune mobile care se deplasează sub efectul vântului cu un ritm de 15 metri pe an. O dună a acoperit deja peste 10% din sit”, a explicat, într-o conferinţă de presă, Nabil Gasmi, liderul Camerei de dezvoltare a turismului de oază şi saharian (CDTOS), una dintre asociaţiile participante la acest proiect. „Am reuşit să îndepărtăm 8.000 de metri cubi de nisip în 12 zile. Din păcate, multe piese şi instalaţii s-au prăbuşit deja”, a adăugat acesta.

Statul tunisian a donat deja 160.000 de dinari pentru iniţierea lucrărilor şi un apel pentru donaţii a fost lansat luni pe o platformă de finanţare participativă (https://www.indiegogo.com/projects/save-mos-espa) cu scopul de a strânge 45.000 de dolari. Restul va fi finanţat din donaţii private. „Operaţiunea se înscrie în cadrul unei strategii stabilite de Ministerul Turismului cu societatea civilă pentru a face din sudul ţării, considerat o regiune foarte slab valorificată, unul dintre polii turismului în 2014 şi pentru a trece de la un turism balnear la alte tipuri de turism, saharian şi cultural”, a declarat Sonia M'barek, o cântăreaţă celebră, numită de ministerul tunisian ambasadoare a turismului saharian.

Parade cu personaje din „Star Wars / Războiul stelelor” sunt prevăzute, pe 30 aprilie, în centrul oraşului Tunis, apoi, la începutul lunii mai, în Tozeur, a declarat Abderrahmane Ameur, preşedintele Asociaţiei fanilor „Star Wars” din Tunisia. „Avem ca obiectiv înfiinţarea unor legături cu fan-cluburile din lumea întreagă şi mai ales să îi atragem pe fani în Tunisia”, a adăugat acesta. Dar, dincolo de promovarea unui turism axat pe „Star Wars”, este vorba de a participa la dezvoltarea sudului tunisian, mai ales prin formarea unor ghizi şi a unor şoferi, promovând gastronomia şi artizanatul local. Sector crucial pentru economia tunisiană, turismul a pierdut mult teren din cauza instabilităţii apărute după revoluţia din 2011. Odată cu recenta acalmie politică, Guvernul tunisian speră să obţină şapte milioane de turişti în 2014.

Franciza „Star Wars”, creată de George Lucas, a generat încasări de peste 4,4 miliarde de dolari în box office-ul mondial, după lansarea pe marile ecrane a primului film din serie, în anul 1977. Cel de-al şaptelea film din franciză va fi lansat în cinematografe pe 18 decembrie 2015.