Apostu, acuzat că ar fi anulat amenzi după ureche

Unul dintre primarii cu care se mândrea PDL-ul era Sorin Apostu, urmaşul lui Emil Boc la Primăria Clujului. Din păcate pentru PDL, Apostu s-a dovedit a fi o carte greşită pe care au pariat. În urmă cu un an, Apostu a fost arestat, alături de omul de afaceri Cătălin Stoia, ambii fiind cercetaţi pentru diverse fapte de corupţie. Acum este cercetat într-un dosar în care a fost acuzat de luare de mită în formă continuată (18 acte materiale), complicitate la spălare de bani în formă continuată (19 acte materiale), complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (19 acte materiale), trafic de influenţă în formă continuată (21 acte materiale), instigare la spălare de bani în formă continuată (23 acte materiale), instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (23 acte materiale) şi primire de foloase necuvenite. Suntem convinşi că sunteţi impresionaţi de multitudinea materialelor de cercetare ale fostului primar pedelist, dar asta nu este nimic.

NOI NEREGULI Surse din rândul anchetatorilor au declarat, ieri, că procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Cluj au extins cercetările în dosarul aflat încă în lucru vizându-l pe Sorin Apostu, astfel că fostul edil este cercetat şi pentru abuz în serviciu după ce ar fi anulat ilegal amenzi de peste 150.000 de lei, aplicate unor firme de construcţii. Sursele citate au declarat că trei dintre amenzi sunt în valoare de câte 50.000 de lei, aplicate de angajaţii Primăriei unor firme de construcţii sau dezvoltatori imobiliari. Procurorii nu au stabilit încă motivul pentru care Apostu ar fi anulat amenzile şi ce anume ar fi primit în schimbul anulării acestora, însă cercetările continuă. În 28 septembrie, fostul edil a părăsit Penitenciarul din Târgu Mureş, după ce instanţa supremă a admis cererea sa de eliberare.