Apple confirmă compromiterea conturilor unor vedete

Compania Apple a confirmat compromiterea conturilor iCloud ale unor vedete, dar spune că nu a descoperit nicio dovadă că accesarea fără drept a acestora a fost efectuată prin utilizarea de către atacatori a unei breşe de securitate din sistemele sale. Compania americană sugerează că accesul ilegal la conturile afectate a avut loc prin ghicirea de către atacatori a parolelor folosite de fiecare utilizator afectat în parte. Declaraţia Apple vine după publicarea pe internet a fotografiilor private a circa 20 de vedete. Presa americană a speculat, imediat dupa publicarea imaginilor, că acestea ar fi fost obţinute cu ajutorul unei vulnerabilităţi din aplicaţia care permite stabilirea locului geografic unde se află un iPhone pierdut sau furat, deoarece aplicaţia permite un număr nelimitat de încercări de ghicire a parolei de acces pentru accesarea telefonului.

FĂRĂ BREȘE DE SECURITATE? Apple afirmă însă că lucrurile nu stau aşa. ”Dorim să vă aducem la cunoştinţă mersul investigaţiei noastre legate de furtul fotografiilor anumitor celebrităţi. Când am aflat de furt, am fost furioşi şi imediat am mobilizat inginerii Apple pentru a descoperi sursa. Intimitatea şi securitatea clienţilor sunt cele mai importante lucruri pentru noi. După mai bine de 40 de ore de investigare, am descoperit că anumite conturi ale unor vedete au fost compromise de un atac ţintit asupra numelor de utilizator, parolelor şi întrebărilor de siguranţă, o practică ce a devenit prea obişnuită pe internet. Niciunul dintre cazurile investigate de noi nu a fost provocat de o vulnerabilitate în vreun sistem al Apple, inclusiv serviciul iCloud şi aplicaţia “Find my iPhoneˮ. Continuăm să colaborăm cu organele de investigaţie pentru a ajuta la identificarea vinovaţilor”, a transmis compania. FBI, poliţia federală americană, a anunţat că investighează cazul. Experţii au subliniat că vedetele pot deveni vulnerabile în faţa unor astfel de atacuri, dacă parolele sau răspunsul la întrebările de securitate pot fi ghicite din articolele scrise despre ele.

Un profesor universitar a sugerat însă că este nevoie de mai mult decât un nume de utilizator şi o parolă obscură pentru a proteja un cont de internet de riscul unui furt. ”Nu este prima dată când au fost furate fotografii din conturi de stocare la distanţă şi nu va fi nici ultima”, a declarat Steven Murdoch, cercetător în domeniul securităţii informaţionale la University College în Londra. ”Nu este corect să dăm vina pe victimele furtului. Se poate ca ele să fi urmat doar instrucţiunile publicate de serviciul folosit pentru protejarea conturilor. Sistemele de autentificare nu sunt ieftin de construit corect la scară mare. Dacă vă uitaţi la ce fac Apple, DropBox şi Google şi comparaţi cu ce fac băncile pentru a-şi proteja clienţii, veţi vedea că băncile iau mai multe măsuri de siguranţă. Băncile trimit scrisori şi dispozitive clienţilor, iar uneori le cer să meargă la un sediu al băncii, lucru care oferă un nivel mult mai mare de siguranţă, dar asta costă”, a explicat Steven Murdoch. La rândul său, actrița Kirsten Dunst a criticat gigantul IT american ca urmare a piratării contului său de iCloud, găzduit de serverele companiei americane, de unde câteva fotografii ale sale topless au ajuns pe rețelele de socializare. Hackerul a trecut de sistemul de securitate al contului personal al vedetei de iCloud, găzduit de serverele Apple, și a transmis fotografiile acesteia pe internet. Kirsten Dunst a scris ironic la adresa Apple, pe contul său de Twitter: ”Mulțumesc, iCloud!”.

FĂRĂ FOTOGRAFII POZNAȘE Multe fotografii au circulat deja pe internet, unele păreau a fi false, dar mai multe vedete şi-au arătat indignarea şi au ameninţat cu acţiuni în justiţie. Platforma Twitter începuse deja, duminică seară, suspendarea conturilor utilizatorilor care publicau adrese online către fotografiile vedetei. Printre celebrităţile ale căror fotografii private au fost furate se numără Avril Lavigne, Amber Heard, Scarlett Johansson, Wynona Ryder, Hayden Panettiere. Unele publicaţii vorbesc şi despre date pesonale ale unor vedete ca Hillary Duff, Jenny McCarthy, Kaley Cuoco, Kate Bosworth, Keke Palmer sau Kim Kardashian. Ariana Grande a catalogat imaginile cu vedeta ca fiind trucate în întregime. Actriţa de filme de groază Mary Elizabeth Winstead a confirmat că mai multe fotografii personale au fost făcute publice. ”Acelora dintre voi care vă uitaţi la fotografiile pe care le-am făcut acum mai mulţi ani, cu soţul meu, acasă, vă spun că sper să fiţi mândri de voi”, a scris actriţa pe contul său de Twitter. ”Ştiind că aceste fotografii au fost şterse demult, îmi imaginez ce eforturi au fost depuse pentru a fi recuperate. Mă gândesc la toate femeile care au fost victime ale acestui atac”, a adăugat vedeta.