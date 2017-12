Aproape 200.000 de turişti pe litoral, la final de august

Deşi sezonul estival se apropie cu paşi repezi de final, numărul turiştilor care vin la mare este, în continuare, foarte mare. Plajele au devenit neîncăpătoare weekend-ul trecut pentru turiştii care spun că temperaturile extrem de ridicate îi împing spre mare şi că, odată ajunşi aici, nu regretă alegerea făcută. Singura problemă pe care o întîmpină este aceea că trebuie să se trezească cu noaptea în cap, pentru a găsi un şezlong sau măcar un loc de plajă aproape de mare. De la Vama Veche pînă la Năvodari, plajele sînt încă arhipline, spre bucuria hotelierilor, care nici nu sperau că vor avea structurile de cazare pline chiar şi după jumătatea lunii august. În weekend-ul trecut, în staţiuni au fost înregistraţi oficial peste 120.000 de turişti, dar numărul real s-a apropiat de 200.000, întrucît turiştii cazaţi la particular nu pot fi contabilizaţi de către autorităţi. Hotelierii nu sînt singurii care se bucură de afluxul de turişti. Ceilalţi agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe litoral îşi amintesc că, în anii trecuţi, după 15 august se pregăteau deja să îşi închidă afacerile din cauza numărului mic de turişti care le treceau pragul pentru a le solicita serviciile. În acest an, însă, lucrurile stau cu totul altfel. De exemplu, cei care închiriază ambarcaţiuni de agrement abia mai fac faţă solicitărilor, cu aceeaşi situaţie confruntîndu-se şi proprietarii de terase. Specialiştii din turism afirmă că, în acest an, sezonul estival s-ar putea prelungi pînă aproape de data de 1 octombrie, numărul turiştilor urmînd să se menţină ridicat şi datorită ofertelor lansate de către patronatele şi agenţiile de turism, care le oferă românilor posibilitatea să petreacă un sejur la mare în septembrie cu puţin peste 100 de lei.