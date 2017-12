Aproape 90% dintre victimele raidurilor cu drone americane nu erau ţintele vizate

O serie de documente secrete obținute de publicația online The Intercept arată că aproape 90% dintre persoanele decedate în raidurile antiteroriste cu avioane fără pilot efectuate de SUA în Afganistan, Yemen şi Somalia sunt victime colaterale, în principal civili. ”Casa Albă şi Pentagonul se laudă că programul de raiduri aeriene punctuale este precis, astfel că rata deceselor în rândul civililor ar fi la nivelul minim. Cu toate acestea, documente oficiale care conţin detalii despre raidurile speciale efectuate în nord-estul Afganistanului în cadrul Operaţiunii Haymaker relevă că, în perioada ianuarie 2012 - februarie 2013, bombardamentele americane s-au soldat cu peste 200 de morţi. Dintre aceştia, doar 35 erau ţintele vizate”, scrie The Intercept. Potrivit documentelor militare, într-o perioadă-eşantion de cinci luni din acest interval, 90% dintre persoanele decedate în raidurile aeriene americane nu erau ţintele vizate. În Yemen şi în Somalia, unde serviciile secrete americane au capacităţi mai limitate de colectare a informaţiilor, ponderile victimelor civile probabil sunt chiar mai mari, subliniază jurnaliştii de la The Intercept. ”Orice persoană surprinsă în apropierea suspectului vizat este considerată vinovată prin complicitate... Atunci când un raid efectuat cu o dronă omoară mai mult de o persoană, nu există nicio garanţie că acei oameni meritau să moară. Practic, este vorba de o tragere la sorţi cu vieţile oamenilor”, admite o sursă militară citată de publicaţia online.

Administraţia George W. Bush a început să practice operaţiunile punctuale de eliminare a teroriştilor după atentatele din 11 septembrie 2001, fiind vizaţi în principal membri ai reţelei teroriste al-Qaida şi lideri talibani afgani. Numeroşi civili au murit, începând cu anul 2009, în raiduri efectuate cu drone americane în Afganistan, Pakistan, Yemen şi Somalia. Administraţia Obama a continuat această latură a programului antiterorist, folosind în principal drone militare şi ignorând criticile referitoare la numărul mare de civili omorâţi, inclusiv cetăţeni americani. ”Teroriştii atacă frecvent civili, iar numărul celor decedaţi în atentate care vizează musulmani depăşeşte cu mult orice estimări privind victimele colaterale ale atacurilor cu drone”, argumenta Barack Obama în 2013. Spre exemplu, în decembrie 2013, o dronă americană a omorât 14 civili care se întorceau de la o nuntă, în Yemen, deşi ţinta vizată era un convoi al unor lideri ai filialei locale a reţelei teroriste al-Qaida. Aprobarea pentru eliminarea unui presupus terorist este dată personal de preşedintele SUA, la finalul unei proceduri care începe prin colectarea informaţiilor primare şi continuă până la nivelul cel mai înalt al serviciilor secrete şi administraţiei de la Washington, relevă documentele militare secrete. Potrivit analizei realizate de publicaţia The Intercept, operaţiunile efectuate de Washington în zone de conflict în care armata SUA nu este implicată oficial se bazează de cele mai multe ori pe informaţii inexacte, de categorie inferioară.

Materialul realizat de publicaţia online The Intercept, preluat şi de cotidianul ”The Huffington Post”, se bazează pe documente folosite într-un studiu al Pentagonului elaborat în anul 2013, care analiza valoarea informaţiilor şi tehnologiilor de monitorizare folosite în campania de raiduri din Yemen şi Somalia. Studiul, realizat de Direcţia pentru Informaţii, Supraveghere şi Recunoaştere din cadrul Departamentului Apărării din SUA, ajunge la concluzii care în unele cazuri intră în contradicţie cu poziţiile oficiale ale Washingtonului despre campania de eliminare a liderilor organizaţiilor teroriste.

Citește și:

Tehnologie din viitor, descoperită la... Maritimo

Drone, roboți și zeci de gadget-uri în premieră, la Târgul IT Maritimo

Raiduri SUA asupra pozițiilor talibanilor din Afganistan