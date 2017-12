Aproape trei mii de pacienţi „ascunşi”, cu afecţiuni renale

În fiecare an, pe 11 martie, se celebrează Ziua Mondială a Rinichiului, ocazie cu care medicii atrag atenţia asupra afecţiunilor renale, care pot pune sănătatea şi chiar viaţa în pericol. Dacă în 2009, în evidenţele medicilor nefrologi din Constanţa erau circa trei sute de bolnavi, în acest an, potrivit afirmaţiilor directorului medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, dr. Liliana Tuţă, sunt aprox. 600 de pacienţi care sunt în stadiul de predializă, iar alţi 250 sunt bolnavi care beneficiază deja de dializă sau sunt pacienţi post transplant. „Este o problemă de sănătate naţională care nu trebuie neglijată”, este de părere directorul medical. Dr. Tuţă atrage atenţia că sunt mulţi pacienţi care nu se află în evidenţele medicilor. „Una din zece persoane are un grad de insuficienţă renală. Sunt aproape trei mii de pacienţi, aşa-zişi ascunşi”, a mai spus medicul director. Sunt foarte multe persoane care locuiesc în zone îndepărtate şi care nu au acces la surse de informare. Oamenii nu au o educaţie în ceea ce priveşte consultul medical preventiv, care, în mod normal ar trebui făcut măcar o dată pe an. Specialiştii susţin că, la medicul nefrolog pot ajunge pacienţii care au hipertensiune (în multe dintre cazuri hipertensiunea fiind o cauză a unei afecţiuni renale), bolnavii care suferă de diabet sau care au hematurie (sânge în urină), bolnavii care au edeme la membrele inferioare (picioare umflate) etc. Medicii susţin că boala cronică de rinichi, afecţiune care afectează o persoană din zece, este provocată de reducerea progresivă a funcţiilor rinichiului. Deşi la început boala este puţin evidentă şi pacientul nu prezintă simptome vizibile, el poate necesita, în stadiile avansate, dializă sau transplant renal. Ziua Mondială a Rinichiului a avut ca obiect sublinierea legăturilor dintre hipertensiunea arterială şi boala cronică de rinichi, pentru a arăta că un control bun al presiunii arteriale poate încetini progresia bolii, poate reduce necesitatea de dializă sau transplant renal şi poate preveni suferinţele determinate de îmbolnăvirea inimii şi a vaselor de sînge. În fiecare an, milioane de oameni mor prematur din cauza blocajelor de rinichi sau de infarct miocardic asociat cu boala cronică de rinichi.