Aproape un miracol

Un caz mai puţin obişnuit este pe cale să rescrie istoria transplantului în România. Zece persoane, printre care şi un copil de doi ani, vor fi salvate prin transplant cu organe prelevate de la un singur donator, care a ajuns în moarte cerebrală după un traumatism cranio-cerebral sever, a declarat, ieri, dr. Victor Zota, coordonator naţional de transplant, şeful Agenţiei Naţionale de Transplant (ANT). „Donatorul este un bărbat în vârstă de 41 de ani, care a suferit un traumatism cranio-cerebral sever. Familia şi-a dat acordul pentru prelevarea organelor şi a ţesuturilor, care ar putea salva viaţa a zece bolnavi. Au fost prelevate ficatul, care va ajunge la doi pacienţi, un copil şi un adult, rinichii, pancreasul şi ţesuturi“, a spus dr. Victor Zota. El a precizat că de la începutul acestui an au fost 28 de donatori, puţin sub estimările ANT. Pentru a ajunge la donator, care era în Sibiu, ANT a cerut sprijinul viceprim-ministrului Gabriel Oprea, ministrul Afacerilor Interne, care a aprobat ca avionul medical SMURD Piper Cheyenne III să plece în misiune medicală la Sibiu. Echipa medicală a fost condusă de Vlad Braşoveanu, de la Institutul Clinic Fundeni - Clinica de chirurgie şi transplant hepatic, coordonată de profesor dr. Irinel Popescu. „Operaţia a durat mai mult decât o prelevare obişnuită, pentru că acolo s-a făcut şi secţionarea ficatului, pentru a fi transplantat celor doi bolnavi, printre care un copil care are doi ani“, a spus dr. Zota. Tot la Bucureşti au fost aduse şi ţesuturile, respectiv cornee, tendon, piele, os, care vor fi transplantate unor bolnavi cu suferinţe majore. Chirurgi din Cluj au prelevat de la donator rinichii şi pancreasul, care vor fi transplantaţi unor pacienţi din Clinica de Chirurgie şi Transplant Renal, coordonată de profesor dr. Mihai Lucan. „Acesta ar fi al doilea transplant rinichi - pancreas pe care ar urma să-l facem la noi la spital. Primul transplant rinichi - pancreas l-am făcut săptămâna trecută, iar pacientul se simte bine. Pot spune că transplantul de pancreas se numără printre cele mai dificile intervenţii din această categorie“, a spus profesorul Lucan. El a precizat că transplantul rinichi - pancreas este o şansă pentru pacienţii cu diabet tip I şi insuficienţă renală acută, dar este greu de făcut din cauza sensibilităţii pancreasului. Aeronava Piper Cheyenne III se află în dotarea Inspectoratului General de Aviaţie din 2013, când a fost pusă la dispoziţie de către Fundaţia pentru SMURD. Misiunile aeromedicale ale MAI sunt coordonate de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, condus de secretarul de Stat Raed Arafat.