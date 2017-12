Arestări în dosarul bordelului din Medgidia

07:18:52 / 26 Septembrie 2014

ei sunt viitorul

din pacate asistam pe zi ce trece la o degradare a tineretului ,cei care ar trebui sa ne asigure pensiile asa cum si noi am contribuit la randul nostru si am asigurat fondul de pensii pentru batrani . ma intreb acesti tineri ,fac referire aici la fete si la acest tanar ,cata scoala au ,unde au muncit ,daca au muncit vreodata ?perioada aceasta de 30 de zile a mandatului ,unde sunt si pe banii cui sunt cazati ? nu cumva tot pe banii contribuabililor de rand ? am citit cateva comentarii foarte urate pe un alt site ,venite tot din partea unor tineri solidari ce acestia si m-a intrigat foarte tare .as intreba parintii fetelor ce cautau ele in acel loc ?as intreba politia chiar nu au avut cunostinta de astfel de fapte ? sau din contra le incurajau ? un lucru este clar : ne indreptam spre rau cu astfel de tineri educati chiar de parintii lor .