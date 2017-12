Aretha Franklin, cea mai bună cîntăreaţă din era rockului

Supranumită deja, de mulţi ani, ”Regina muzicii soul”, Aretha Franklin a fost desemnată cea mai bună cîntăreaţă din era rockului, potrivit rezultatelor unui sondaj efectuat de revista ”Rolling Stone”. Aretha Franklin, în vîrstă de 66 de ani, i-a devansat pe Ray Charles, clasat pe locul al doilea, Elvis Presley, locul al treilea, Sam Cook, locul al patrulea şi John Lennon, locul al cincilea, potrivit acestui sondaj efectuat pe un eşantion de 179 muzicieni, producători, editori ai revistei ”Rolling Stone” şi alţi specialişti din industria muzicală. Clasamentul, care cuprinde numele a 100 de artişti, va fi dat publicităţii mîine, cînd noul număr al revistei ”Rolling Stone” va fi lansat cu patru coperţi diferite. Ediţia va conţine interviuri cu mai mulţi muzicieni.

Cîntăreaţa R&B Mary J. Blige a declarat că ”Aretha Franklin este motivul pentru care femeile îşi doresc să cînte”. Robert Plant, fostul solist al trupei Led Zeppelin, clasat pe locul 15 în top, a descris vocea lui Elvis Presley ca fiind ”încrezătoare, insinuantă”. În afară de Aretha Franklin, ceilalţi cîntăreţi în viaţă prezenţi în top 10 sînt Bob Dylan, pe locul şapte, Stevie Wonder, pe locul nouă, Marvin Gaye pe locul şase, Otis Redding, pe locul opt. Alte prezenţe notabile în clasament sînt cea a lui Paul McCartney, pe locul 11, cu un loc mai sus decît idolul său, Little Richard, Mick Jagger, pe locul 16, cu un loc înaintea unei alte voci de referinţă, Tina Turner. În top 25, cel mai tînăr artist este Mickael Jackson, în vîrstă de 50 de ani, clasat pe locul 25. La alcătuirea acestui clasament au participat şi James Hetfield, solistul trupei Metallica, soliştii folk David Crosby şi Yusuf Islam, Keith Richards, chitaristul trupei Rolling Stones, veteranul punk-rock Iggy Pop şi starul pop britanic James Blunt. Fiecare dintre ei a alcătuit un top 20, iar alegerile lor au fost centralizate alături de voturile celorlalţi participanţi la sondaj.

Aretha Louise Franklin s-a născut pe 25 martie 1942 şi este cîntăreaţă şi compozitoare de muzică soul şi R&B. Este denumită ”Regina muzicii soul”, dar stilul ei unic cuprinde şi influenţe de jazz, rock, blues, pop şi gospel. A cîştigat 20 de premii Grammy, dintre care opt au fost consecutive, între anii 1968 şi 1975, perioadă în care premiul pentru Cea mai bună solistă R&B a fost denumit în glumă de ziarişti ”Premiul Aretha”. Aretha Franklin are un total de 20 de piese care au ajuns pe prima poziţie în clasamentul Billboard R&B Singles, iar două dintre ele au ajuns pe prima poziţie şi în clasamentul Billboard Hot 100. Este vorba de piesele ”Respect”, din 1960 şi de duetul său cu George Michael, din 1980, ”I Knew You Were Waiting (For Me)”. Pe 3 ianuarie 1987, Aretha Franklin a devenit prima artistă care a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.