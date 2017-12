Argentina, favorită în primul tur al Cupei Davis

Revenită în grupa de elită a Cupei Davis după un singur an de pauză, echipa României are o misiune imposibilă în primul tur al competiţiei, urmând să dea piept, la finalul acestei săptămâni, pe 4, 5 şi 6 martie, la Buenos Aires, cu semifinalista de anul trecut, Argentina. Sud-americanii pleacă din postura de mari favoriţi, având avantajul terenului propriu, meciurile fiind găzduite de arena centrală cu 15.000 de locuri din complexul “Parque Roc”, al valorii jucătorilor, mult mai bine clasaţi în clasamentul ATP decât românii, dar şi al tradiţiei. Astfel, argentinienii au câştigat cu 3-2 unica dispută între cele două echipe, desfăşurată în 1981, la Timişoara, când îl aveau în componenţă pe fostul mare tenismen Guillermo Villas, care este convins că sud-americanii vor repeta performanţa şi de această dată: „Este o întâlnire pe care trebuie să o câştigăm uşor. Echipa este formată, căpitanul este desemnat, nu există nicio problemă şi Argentina trebuie să treacă fără probleme de România”. Juan Monaco, unul dintre jucătorii gazdelor, a declarat că Argentina nu va avea o misiune facilă în faţa românilor. „Suntem foarte concentraţi, pentru că întâlnirea cu România nu va fi uşoară, cum cred mulţi. Românii joacă destul de bine şi au devenit mai încrezători la dublu, pentru că au câştigat titlul la Acapulco. În plus, Hănescu este un jucător de simplu foarte respectat în circuit. Are aproape doi metri şi o formă fizică foarte bună. Faptul că jucăm acasă este un avantaj de care trebuie să profităm şi o vom scoate la capăt”, a spus Monaco. În schimb, cei cinci români, căpitanul-nejucător Andrei Pavel şi tenismenii Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi şi Horia Tecău sunt decişi să lupte pentru supriză. „Mă bucură victoria obţinută de Hănescu şi Tecău la dublu, la Acapulco, succes ce mă face să cred că putem face o figură frumoasă în Argentina”, a spus Pavel.