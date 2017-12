Preşedintele PSD, Mircea Geoană a declarat, ieri, că afirmaţiile preşedintelui Băsescu despre motivele care au dus la mărirea preţului la gaze naturale nu vor ţine de cald românilor: "Preşedintele Traian Băsescu dă dovadă de un cinism social fără margini şi de o ignoranţă crasă în domeniul economic atunci cînd încearcă să le explice românilor de ce trebuie să plătească mai mult pentru gazele naturale. Explicaţiile despre inflaţie nu le vor ţine de cald românilor în iarna care tocmai a început". El a apreciat că argumentele lui Băsescu, că preţul gazelor naturale a trebuit majorat mai devreme decît era preconizat pentru că inflaţia din 2006 risca să fie mai mică decît cea din 2007, reprezintă "una dintre cele mai mari gafe făcute de un preşedinte în funcţie". Liderul social-democrat îi solicită public lui Băsescu să explice poporului român mai clar care este relaţia dintre inflaţie şi majorarea preţului la gazele naturale, el apreciind că, prin scumpirea acestor utilităţi, "cetăţeanul român este sacrificat pentru a creşte inflaţia". Şeful statului a declarat, luni, la un seminar economic, că rata inflaţiei din acest an "riscă" să coboare sub 4%, ceea ce a determinat autorităţile să ia decizia majorării tarifelor la gaze naturale, pentru a prelua o parte din presiunile inflaţioniste din 2007. Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Gazelor Naturale afirmase însă, la jumătatea lunii septembrie, că în acest an nu vor mai avea loc scumpiri la gaze. Liderul PSD a mai declarat că formaţiunea pe care o conduce va propune, prin intermediul grupului socialist din Parlamentul European (PE), reanalizarea portofoliului acordat României în Comisia Europeană. Geoană a afirmat că a avut deja o consultare pe această temă cu socialiştii europeni şi că solicitarea de reanalizare a portofoliului acordat comisarului român desemnat, Leonard Orban, de către preşedintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, se va realiza cu ajutorul grupului socialist din PE. Totodată, Geoană a apreciat că portofoliul multilingvismului, repartizat de Barroso candidatului român la funcţia de comisar european, nu reflectă importanţa României, care este a şaptea ţară din UE din punct de vedere teritorial şi demografic:„România şi românii nu trebuie pedepsiţi pentru trocurile şi neputinţa celor aflaţi momentan la putere”.