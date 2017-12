Armatorul navei “Santa Claus”, acţionat în judecată de marinari

Situaţia celor 19 marinari, printre care şi patru constănţeni, de pe nava “Santa Claus”, pavilion Cambodgia, aflată în Portul Midia, este în continuare incertă. După ce în nenumărate rînduri, în ultimele luni, membrii echipajului au rămas fără alimente şi nici nu şi-au primit salariile, aceştia s-au hotărît să mai facă o încercare pentru a-şi recupera drepturile. Cu sprijinul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor din România (ITF), ieri, marinarii l-au acţionat în instanţă pe armatorul navei, Petco Shipping. “Cei 19 marinari de pe Santa Claus, au de recuperat de la armator 60.000 de dolari, reprezentînd salariile pe ultimele două luni. Pentru că s-au săturat de promisiuni, marinarii au apelat la un avocat prin intermediul căruia au depus astăzi (n.r. ieri), la Tribunalul Constanţa, o acţiune în instanţă prin care solicită recuperarea salariilor restante. În cazul în care armatorul refuză să plătească se va ajunge pînă la executarea silită a bunurilor”, a declarat liderul ITF în România, Adrian Mihălcioiu. Acesta a adăugat că, în prezent, cei 19 marinari mai au apă şi mîncare doar două zile. La rîndul său, directorul Căpităniei Zonale Constanţa (CZC), Alexandru Mezei a declarat că în cazul în care instanţa judecătorească va emite un ordin prin care va solicta reţinerea navei s-au punerea acesteia sub sechestru, autorităţile portuare vor reţine nava pînă la recuperarea datoriilor.

Reprezentantul firmei “United Shipping Agency” (USA), care agenturează nava, Cătălin Trandafir, a spus că armatorul navei are o datorie totală de peste 200.000 euro, sumă care include lucrările de reparaţii efectuate la navă în ultimele patru luni în Şantierul Naval Midia, salariile marinarilor şi prestaţia firmei USA. “Finanţatorul actual al navei este practic în imposibilitate de plată. La rîndul său, are de primit o sumă dublă faţă de ceea ce datorează însă nu reuşeşte să intre în posesia banilor. Am tot sperat că se rezolvă problema, însă cum am şi eu de recuperat vreo 62.000 de euro, mă voi constitui parte civilă în proces. Bănuiesc că acelaşi lucru o să facă şi firmele care au făcut reparaţiile la navă”, a spus Cătălin Trandafir. Acesta a adăugat că nu crede că se va ajunge la executarea silită a navei deoarece este un tanc petrolier de 10.000 tone, în perfectă stare de funcţionare, care valorează milioane de euro.