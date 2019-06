AS Kinder Constanţa s-a calificat la etapa finală rezervată juniorilor U17

Turneul semifinal rezervat juniorilor B1, jucători născuți în 2002 și mai mici, desfăşurat la Năvodari, s-a încheiat cu victoria echipei AS Kinder Constanţa. Grupa 2003 de la AS Kinder (antrenor George Focan) a câştigat categoric ambele meciuri disputate, 7-0 cu CSȘ Tecuci și 13-1 cu CSL Sportul Ciorăști, obţinând calificarea la etapa finală a juniorilor Under 17, care va avea loc în zilele de 23 şi 24 iunie, la Mogoșoaia.

„Felicitări copiilor, staff-ului tehnic şi conducerio pentru performanța de a se califica între primele patru echipe la aceasta categorie de vârstă pe plan național!!”, a fost mesajul postat pe pagina oficială de Facebook As Kinder Constanta.

În perioada 14-18 iunie, la Techirghiol, s-au disputat partidele din cadrul ediției a treia a turneului „Kinder Sea Cup” la categoriilor de vârstă 2009 și 2010. Iată care au fost formaţiile clasate pe podium - Grupa 2009: 1. Junior Brașov, 2. AS Kinder Constanţa (antrenor Doru Carali şi Cosmin Damian), 3. Deportivo Rm. Vâlcea.

Grupa 2010: 1. Juniorul București, 2. AS Kinder Constanţa (antrenor Cosmin Damian), 3. CSM Codlea. „Mulţumim tuturor copiilor şi antrenorilor care au participat la turneul organizat de clubul nostru şi îi aşteptăm la anul cu foarte multe surprize!!”, a anunţat conducerea AS Kinder.

La ediția a treia a turneului „Kinder Sea Cup” vor urma la Constanța și duelurile de la categoriile de vârstă 2007 și 2008, în perioada 20-23 iunie, pe terenul „Voința”, și de la categoriile de vârstă 2003, 2004 și 2005, în perioada 27-30 iunie, tot pe terenul „Voința” din Complexul Sportiv „Badea Cârţan”. Relații despre aceste turnee: 0723.372.006 - Doru Carali.