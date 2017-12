Asigura-te-aș și n-am cum!

16:36:56 / 08 Decembrie 2016

asf-ul

ASF-ul prin natura lui este un defect ca exista, si, cel mai grav este ca acei delegati zonali nu raporteaza situatia reala din piata si merg doar pe cifre probabile care mai apoi le raporteaza cu alte cifre de corectie (statistic vorbind) nu mai spun ca per total nu am vazut amendament scris care s aibe eficienta economica in sectorul asigurarilor,urat!