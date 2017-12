“Asistăm la acte care urmăresc subminarea PSD“

Fostul preşedinte al României, senatorul PSD Ion Iliescu, prezent în aceste zile la Constanţa pentru a participa la Forumul pentru Dezvoltare Durabilă şi Protecţia Mediului, Zona Sud - Est, a declarat că moţiunea de cenzură a PSD a fost doar un instrument democratic parlamentar. Iliescu a precizat că a face un scop în sine dintr-o moţiune de cenzură reprezintă o mare greşeală politică. Întrebat dacă va fi exclus din partid după ce a declarat că a votat împotriva moţiunii, preşedintele de onoare al PSD a spus că el speră ca liderii partidului să gîndească raţional şi să nu ia decizii pripite. El a spus că statutul şi hotărîrile Congresului partidului nu permit excluderea cuiva pe motiv că a votat împotriva moţiunii de cenzură. Iliescu a mai spus că speră ca liderii PSD să judece cu \"o minte limpede, să nu se lase tulburaţi de emoţie“ şi a adăugat că nimeni din conducerea partidului nu trebuie făcut responsabil pentru eşecul moţiunii. \"Moţiunea de cenzură e un instrument al opoziţiei, un lucru firesc şi normal şi nu este prima care nu trece. Au fost multe moţiuni simple şi moţiuni de cenzură, unele au trecut, altele nu. Care e problema? Dacă ar fi căzut Guvernul, tot controlul desfăşurării mai departe a activităţii politice trecea în mîinile preşedintelui Băsescu. Cui i-ar fi convenit aşa ceva? Din acest punct de vedere, cred că respingerea moţiunii a fost un lucru bun“, a afirmat Iliescu. De asemenea, fostul şef al statului a spus că respingerea moţiunii nu trebuie privită ca un eşec al PSD, membrii partidului avînd nevoie de o analiză corectă şi bazată pe obiectivele viitoare ale partidului. \"Problemele de fond sînt cele care interesează ţara, oamenii şi trebuie judecat din acest punct de vedere. Trebuie analizat ce s-a obţinut, ce nu s-a obţinut, ce trebuie făcut în continuare, cum se dezvoltă activitatea opoziţiei în faţa factorilor guvernamentali şi, în acelaşi timp, cum se dezvoltă dialogul Parlament - Guvern“, a spus Iliescu.

“Geoană nu are autoritatea să vorbească de trădare”

Legat de decizia Biroului Permanent Naţional (BPN) referitoare la demararea procedurilor pentru excluderea a patru parlamentari care au votat împotriva moţiunii de cenzură, fostul şef al statului a declarat: „Este inadmisibilă, pentru un partid democratic, o asemenea reacţie, pe care o consider pripită, la fel cum a fost şi decizia de lansare a moţiunii de cenzură, care a iscat controverse. Este bine că nu a trecut, pentru că altfel risca să se dea conducerea vieţii politicii pe mîna lui Traian Băsescu, sursa conflictelor din societatea românească. Asta nu au înţeles cei care au luat decizia din BPN. Ce se ascunde în spatele acestei chestiuni? Ce înţelegeri stau la baza reacţiei lui Mircea Geoană, care-şi permite impertinenţe la adresa mea? E mai tînăr ca mine cu 20 de ani. El vorbeşte de trădare? Nu are autoritatea morală să vorbească de trădare. Geoană, numit de mine ambasador în SUA, după numai cîteva luni de mandat şi în urma alegerilor prezidenţiale, a trimis o scrisoare în care l-a felicitat pe noul preşedinte ales că a scăpat ţara de un cancer: PDSR şi Iliescu. L-am iertat pentru această scrisoare, pentru că sînt tolerant. Eu am încercat să dau şanse tuturor, iar el îşi permite obrăznicii la adresa mea. E ruşinos. Eu sper ca partidul să judece lucrurile cu mai multă răspundere. Aduc aminte că la congresul din aprilie am spus: Fraţilor, gîndiţi-vă bine pe mîna cui daţi acest partid! Cred că asistăm la acte care umăresc subminarea partidului. Sînt oameni intruşi care au venit la plăcinte! Iar acum îşi permit să dea lecţii, să o facă pe judecătorii faţă de anumiţi oameni care au valoare morală şi profesională”, a mai spus Ion Iliescu.