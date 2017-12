Asociaţiile de proprietari, obligate să declare la Fisc veniturile plătite angajaţilor

În vederea aplicării unitare a legislaţiei privind obligaţiile ce revin asociaţiilor de proprietari, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa ia în evidenţă asociaţiile de proprietari ca plătitori de impozite şi contribuţii datorate bugetului general consolidat, dacă au angajaţi cu contract individual de muncă (administratorii asociaţiilor de proprietari şi/sau femeile de serviciu). De asemenea, asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii la organul fiscal a declaraţiei de menţiuni (formularul 010) în termen de 30 zile de la angajarea primului salariat, pentru luarea în evidenţă cu perioadă fiscală anuală cu impozit pe venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor, contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, contribuţia de asigurări pentru şomaj, contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, contribuţia de asigurări sociale, contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor sociale, precum şi contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. Pentru luarea în evidenţă a salariaţilor prin declaraţia de menţiuni (010) se anexează copia după primul contract de muncă înregistrat la ITM.

După luarea în evidenţă fiscală ca plătitor de impozit de salarii şi contribuţii, asociaţiile de proprietari au obligaţia depunerii, la organul fiscal de care aparţin, a Declaraţiei 100, pînă la data de 25 ale lunii ianuarie a anului următor. Pentru scoaterea din evidenţă a plătitorilor de impozit pe salarii şi contribuţii, asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni - 010 - anexînd o copie după decizia de încetare a contractului de muncă, înregistrată la ITM, pentru ultimul salariat. Şi în cazul preşedinţilor asociaţiilor de proprietari şi ai comisiilor de cenzori care primesc indemnizaţii din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în adunarea generală, asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii, la organul fiscal, a declaraţiei de menţiuni – 010. După luarea în evidenţa fiscală ca plătitor de impozit de salarii şi contribuţii, asociaţiile de proprietari au obligaţia depunerii, la organul fiscal de care aparţin, a declaraţiei 100, pînă la data de 25 ale lunii ianuarie a anului următor. Pentru scoaterea din evidenţa plătitorilor de impozit pe salarii şi venituri asimilate salariilor şi contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate, asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii declaraţiei de menţiuni (010) anexînd o copie după procesul-verbal al adunării generale al asociaţiei de proprietari, prin care cenzorul şi preşedintele nu mai sînt remuneraţi.

În cazul angajaţilor cu contract de prestări servicii sau contract ori convenţie civilă (administratorii asociaţiilor de proprietari şi/sau femeile de serviciu, meseriaşii ocazionali), asociaţia de proprietari are obligaţia depunerii lunare, la organul fiscal de care aparţin, a Declaraţiei 100, pînă la data de 25 ale lunii următoare cu impozitul pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile. La sfîrşitul anului, asociaţiile de proprietari depun “Declaraţia informativă - 205 privind impozitul pe veniturile cu regim de reţinere la sursă“ pe fiecare beneficiar de venit. Totodată, angajaţii cu contract/convenţie civilă, persoane fizice, au obligaţia depunerii, la organul fiscal, a declaraţiei de înregistrare fiscală (020), în termen de 30 zile de la încheierea contractului sau convenţiei civile.