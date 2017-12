Atac la „imaginile feminine” ale PDL

Vicepreşedintele PDL Raluca Turcan spune că unificarea dreptei din România poate fi făcută doar în jurul PDL, deşi acest partid, spunem noi, are origini feseniste. „Eu cred că pentru orice membru al PDL unificarea dreptei trebuie să fie o prioritate. Sunt convinsă că PDL are un traseu bine definit. Această competiţie internă (de alegere a unui nou preşedinte, n.r.) este una în care cinci mii de delegaţi vor avea de ales între o moţiune pentru un viitor stabil, aşa cum este cea a lui Vasile Blaga şi alte două moţiuni de imagine şi chiar de dezbinare”, a declarat deputatul PDL. Turcan spune că în interiorul PDL va fi o competiţie liberă, iar despre convenţia din 23 martie ea afirmă că va fi una organizată corect. De asemenea, Turcan şi-a reiterat susţinerea faţă de moţiunea lui Vasile Blaga pentru şefia PDL. „Blaga este un om care are foarte multe calităţi. Pentru relansare, PDL are nevoie de reconstrucţie şi de reaşezare pe valori. A atrage atenţia nu este acelaşi lucru cu a aduce voturi, a avea notorietate nu este acelaşi lucru cu a avea credibilitate. PDL are nevoie de credibilitate, de foarte multă muncă, făcută acolo, la firul ierbii”, a considerat deputatul PDL. Despre susţinerea anunţată de Traian Băsescu pentru candidatura Elenei Udrea la şefia partidului, Raluca Turcan a afirmat că, până la urmă, decizia va fi luată de delegaţii prezenţi la convenţie.