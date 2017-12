Au fost decernate premiile New York Film Critics Online

Lungmetrajul “The Social Network”, regizat de David Fincher, a primit titlul de Cel mai bun film al anului 2010, duminică, din partea New York Film Critics Online. Această asociaţie de critici din New York, care nu trebuie confundată cu New York Film Critics Circle, i-a premiat pe David Fincher la categoria Cel mai bun regizor şi pe Aaron Sorkin la categoria Cel mai bun scenariu. În 2008, lungmetrajul “4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”, în regia lui Cristian Mungiu, a fost premiat de această asociaţie la categoria Cel mai bun film străin.

Anul acesta, Natalie Portman s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul din “Black Swan”, iar James Franco a fost desemnat Cel mai bun actor, graţie evoluţiei sale din drama “127 Hours”. Christian Bale şi Melissa Leo, colegi în distribuţia filmului “The Fighter”, au triumfat la categoriile Cel mai bun actor în rol secundar, respectiv Cea mai bună actriţă în rol secundar, iar Noomi Rapace a primit premiul pentru Cel mai bun debut, graţie interpretării senzaţionale din “The Girl with the Dragon Tattoo”. “Toy Story 3” a fost desemnat Cel mai bun film de animaţie, premiul pentru Cel mai bun documentar a revenit producţiei “Exit through the Gift Shop”, iar lungmetrajul italian “I Am Love” a fost desemnat Cel mai bun film străin.

Tot duminică, lungmetrajul “The Social Network” a fost desemnat Cel mai bun film al anului atât de reprezentanţii Los Angeles Film Critics Association, cât şi de cei ai Boston Society of Film Critics. La începutul lunii decembrie, “The Social Network” a primit titlul de Cel mai bun film din 2010 din partea National Board of Review of Motion Pictures, prima mare asociaţie de la Hollywood care deschide sezonul premiilor de dinaintea Oscarurilor. Acest sezon va continua cu distincţiile oferite de New York Film Critics Circle. Totodată, astăzi, Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association), care decernează premiile Globul de Aur, îşi va anunţa nominalizaţii, gala urmând să aibă loc pe 16 ianuarie 2011. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 25 ianuarie, iar gala premiilor Academiei de Film americane va avea loc pe 27 februarie.