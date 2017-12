Autobuz jumătate suspendat deasupra hăului

Alertă generală ieri, în jurul prânzului, după ce un autobuz al Regiei Autonome de Transport în Comun (RATC) Constanţa a rămas suspendat pe marginea podului de la Butelii, riscând să se prăbuşească în gol de la aproape 15 metri înălţime. Autorităţile spun că Gheorghe Adrian Stoica, de 56 de ani, şoferul mijlocului de transport în comun, plecase din garajul RATC, aflat în zona industrială a Constanţei, şi se îndrepta către Gară, acolo unde ar fi trebuit să-şi înceapă programul de lucru, pe linia 100. Din fericire, la bordul autobuzului nu se aflau călători în momentul producerii accidentului. Poliţiştii spun că, ajuns pe podul de la Butelii, conducătorului auto i s-a făcut rău. În secundele următoare, bărbatul a pierdut controlul Maz-ului, a pătruns pe contrasens şi a spulberat parapetul de protecţie, alunecând către prăpastia de aproape 15 de metri şi rupând mai multe fire de curent electric. În mod miraculos, însă, autobuzul s-a oprit pe marginea podului, înainte de a se răsturna peste mai multe gospodării din cartierul Medeea. A fost un noroc extraordinar atât pentru locuitorii din zonă, cât şi pentru şoferul care a reuşit să se salveze după ce şi-a revenit din şoc.

SCENĂ INCREDIBILĂ Un tânăr care se afla în curte exact în acele clipe de groază a fost martorul scenei incredibile. „Spălam nişte covoare, chiar lângă poartă. La un moment dat, am auzit o bubuitură puternică venind de undeva de deasupra. Când mi-am ridicat ochii din pământ, am văzut autobuzul în balans, pe marginea podului. Nu mi-a venit să cred că se întâmplă aşa ceva. M-am speriat foarte tare! Am sunat imediat la 112 şi am anunţat totul. I-am spus dispecerei să trimită aici o ambulanţă şi pompieri. Apoi am ieşit rapid din curte şi am mers în gospodăriile de lângă casa mea, pentru a le spune vecinilor să iasă din imobile. Sunt oameni bătrâni şi m-am gândit că poate nu au ieşit să vadă ce s-a întâmplat. A fost incredibil! Mă aşteptam ca, din moment în moment, autobuzul să cadă. Am avut mare noroc că parapetul rupt de autobuz nu s-a prăbuşit peste cutiile de gaz metan pe care oamenii le au montate pe garduri, pentru că ar fi putut avea loc o explozie”, a declarat, pentru cotidianul „Telegraf”, Adrian Vasile, tânărul care a apelat linia unică 112. „Am auzit un zgomot foarte puternic şi am ieşit din casă. Am crezut că este cutremur sau ceva de genul acesta. Atunci am văzut autobuzul pe marginea podului, stând să cadă. M-am speriat foarte tare, iniţial am crezut că în maşină sunt călători. Dacă erau pasageri, nu ştiu ce s-ar fi întâmplat cu ei!”, a declarat Maria Hagianu, o femeie care locuieşte în zonă.

POD ÎNCHIS La scurt timp după primirea apelului prin linia 112, pe podul de la Butelii au sosit pompierii militari, ambulanţele, mai multe echipaje de Poliţie, jandarmii, dar şi reprezentanţii RATC Constanţa. Oamenii legii au luat imediat primele măsuri pentru asigurarea unui perimetru de siguranţă. Aceştia au oprit circulaţia rutieră pe pod şi au început să îndepărteze curioşii care se adunaseră la locul accidentului. În paralel, lucrătorii Secţiei 4 Poliţie au blocat aleea de sub pod, autorităţile evacuându-i pe locatarii a trei case aflate în zona în care autobuzul ar fi putut să se prăbuşească. Între timp, Poliţia Rutieră a escortat pe strada Cumpenei o macara RATC chemată la locul accidentului pentru repunerea autobuzului pe şosea. Pompierii militari au intervenit, la rândul lor, aceştia luând măsurile necesare pentru ca mijlocul de transport în comun să poată fi tractat de un utilaj pe carosabil. Şoferul a fost transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa. „Conducătorul auto a apăsat butonul pentru deschiderea uşilor, după care a reuşit să iasă din cabină şi a mers până în spatele autobuzului, pe unde a coborât. Apoi a fost transportat cu o ambulanţă la SCJU Constanţa”, a declarat directorul adjunct al RATC Constanţa, Dumitru Coiciu.

AVIZ MEDICAL Reprezentanţii SCJU Constanţa au anunţat, ieri după-amiază, că şoferul RATC se află în afara oricărui pericol. „Pacientul a declarat că a avut un moment de pierdere a cunoştinţei. În momentul în care a fost adus în Urgenţă, acesta prezenta o stare de sănătate bună. În acest moment, el este supus unor investigaţii medicale de specialitate”, a declarat directorul medical al unităţii sanitare, dr. Cătălin Grasa. Reprezentanţii RATC spun că şoferul implicat în accident a fost declarat apt din punct de vedere medical. „Din câte am înţeles, şoferului i s-a făcut rău în timp ce conducea, din cauza căldurii. Autobuzul este unul modern şi e dotat cu aer condiţionat. Este posibil ca şoferul să nu-l fi pornit. Îl cunosc pe conducătorul auto implicat în accident şi ştiu că lucrează de aproape 25 de ani în cadrul Regiei. Şoferii noştri sunt testaţi din punct de vedere medical, iar el a fost declarat apt. Vom merge de aici în autobază, îi vom lua fişa medicală şi o vom analiza. Pagubele pe care autobuzul le-a suferit sunt minore, oricum, la ora actuală, principala noastră preocupare este starea conducătorului auto”, a mai spus Dumitru Coiciu. „Şoferul în cauză deţine avizul medical anual obligatoriu şi a fost testat psihologic, conform legislaţiei în vigoare”, se arată într-un comunicat de presă remis ieri de RATC Constanţa. După mai bine de o oră de la producerea accidentului, timp în care traficul rutier a fost deviat, poliţiştii au redeschis podul. Oamenii legii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.