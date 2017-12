Autoritatea de Supraveghere Financiară, eficienţă sau birocraţie?

Înfiinţarea Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), instituţie care va reuni, din martie 2013, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Imobiliare şi Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, trebuie să aibă la bază o justificare prudenţială şi economică credibilă, spune directorul general al Uniunii Naţionale a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare (UNSAR), Florentina Almăjanu. „Trebuie luat în considerare contextul economic global. La nivelul pieţelor financiare, tensiunile sunt la cote ridicate, iar volatilitatea face legea. Persistă totodată incertitudinea jucătorilor privind perspectivele de creştere. Bineînţeles, România este afectată. Piaţa locală a asigurărilor marchează al patrulea an consecutiv de scădere”, spune Almăjanu. Şeful UNSAR îşi exprimă şi îndoieli cu privire la reducerea birocraţiei şi la eficientizarea actului decizional, în condiţiile în care, potrivit proiectului iniţial, ASF are un consiliu de conducere format din 15 membri. În plus, spune Almăjanu, noua instituţie preia în totalitate personalul CSSPP, CNVM şi CSA, „cu menţinerea drepturilor angajaţilor, inclusiv a celor salariale”. ASF a primit deocamdată OK-ul guvernatorului Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, care a amintit că propunerea de unificare a celor trei instituţii de supraveghere a venit de la Banca Centrală Europeană.