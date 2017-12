„Autorul puciului eșuat din Turcia ar deține 11 școli în România“

A fost un weekend de groază pentru toată lumea, după o tentativă eșuată de lovitură de stat în Turcia, soldată cu sute de morți, răniți și arestați. La Ankara se vorbește despre reintroducerea pedepsei capitale, despre influența SUA în comiterea loviturii de stat și, nu în ultimul rând, se vorbește despre un fost aliat al președintelui Erdogan, actualmente rival, refugiat în SUA, care ar fi orchestrat întreaga poveste și care ar avea, culmea, 11 școli în România. Bineînțeles, se vorbește și despre varianta ca însuși Erdogan să fi aranjat totul pentru a se debarasa de persoanele incomode, nu puține la număr, din armată, poliție și justiție. A fost vărsare de sânge, spaimă în sufletele civililor de toate naționalitățile prinși în capcana confruntărilor între facțiuni rivale ale armatei, iar acum, ne bucurăm că românii noștri au ajuns deja acasă, cu bine, repatriați cu curse Tarom, după ce toate aeroporturile și frontierele fuseseră blocate.

Noaptea de vineri spre sâmbătă a fost o nouă încercare la care a fost supusă omenirea, pentru a doua noapte cosecutiv, după masacrul de la Nisa. O tentativă eșuată de lovitură de stat s-a soldat cu 265 de morţi, 1.400 de răniţi și mii de arestări. Lucrurile s-au mai calmat cât de cât în Turcia, încă se mai arestează vinovați, lumea încă iese pe străzi la chemarea președintelui Erdogan, pentru a sărbători eșecul loviturii de stat, se lansează ipoteze și, totodată, acuzații mai mult sau mai puțin fondate. Bunăoară, deși nu este demonstrat cu probe, se crede că în spatele tentativei de lovitură de stat s-ar afla Fetullah Gulen, un fost aliat al președintelui Erdogan, actualmente rival, care trăiește în SUA. Deja, Turcia a depus o cerere de extrădare a acestuia, grăbindu-se însă să acuze și SUA că ar fi implicate în puciul turcesc. Dacă nu au avut vreo jenă să acuze americanii, despre românii noștri ce să mai vorbim! Ambasadorul Turciei la București, Osman Koray Ertaş, a făcut o declarație cel puțin surprinzătoare, care bagă și România pe lista țărilor acuzate că susțin, cel puțin indirect, gruparea care a demarat tentativa de lovitură de stat și care, spune Excelența Sa, are 11 școli în România. ”În spatele loviturii de stat sunt membrii acestei grupări Gulen, ai acestui cleric care stă în SUA. Acest imam are două feţe: are o reţea de şcoli, 11 şcoli în România, are organizaţii umanitare, când vorbeşte pentru presa străină transmite mesaje de toleranţă şi de prietenie. Partea sa întunecată este când vorbeşte în turcă, când îşi îndeamnă suporterii să fie clandestini, să se ascundă, să aştepte momentul potrivit şi, atunci când acesta vine, să ajungă la cârma instituţiilor”, a spus ambasadorul, citat de Mediafax. Oficialul turc a vrut să scoată în evidență că ceea ce s-a întâmplat în Turcia, vineri seara, a fost mâna unui grup de 1.000 de oameni și nu a întregii armate, care numără 600.000 de oameni. ”Este o victorie a democrației, toţi oamenii au condamnat lovitura de stat”, a mai spus diplomatul.

Bineînțeles, ambasadorul turc a fost întrebat dacă Erdogan și Turcia au înțeles că este nevoie de reforme în țară, dar acesta a spus că lovitura de stat nu are legătură cu democrația, Turcia fiind de acord să rămână în continuare în drumul spre UE. ”Ştim că avem imperfecţiuni în democraţia noastră. Dacă vă uitaţi în UE, sunt diferite niveluri de maturitate democratică în mai multe ţări. Din acest motiv am lansat reforme, începem să schimbăm mentalităţi şi facem acest lucru de 10 ani. Ştim că trebuie să facem mai mult, să facem reforme. De aceea, în ciuda problemelor din Europa, încercăm să rămânem pe drumul către UE. Vrem să deschidem capitolele 23 şi 24. Ştiu că există critici legate de libertatea presei, de libertatea de expresie din Turcia şi spunem să deschidem aceste capitole, să schimbăm legislaţia necesară şi să avansăm. Suntem de acord că trebuie să mergem pe calea reformelor. Sunt multe ameninţări şi trebuie să avem un echilibru între securitate şi libertate. Şi în Franţa este decretată stare de urgenţă, nici ei nu aplică anumite reguli ale convenţiei europene, avem o situaţie asemănătoare. Vom continua pe calea reformelor”, a declarat Osman Koray Ertaş. Poziția exprimată de ambasadorul Turciei în România a fost transmisă și de Centrul Cultural ”Yunus Emre”, printr-un mesaj pe adresa redacției.

TOATĂ LUMEA ÎN STRADĂ! În noaptea de sâmbătă spre duminică, pentru a doua noapte la rând, turcii au ieşit în stradă. Nu pentru confruntări, ci pentru a sărbători eşecul puciului. Mii de susţinători ai preşedintelui turc au manifestat la Ankara şi Istanbul. De altfel, şeful statului le-a cerut turcilor să rămână pe străzi, deoarece intensificarea violenţelor este încă posibilă. Între timp, Erdogan a trecut la represalii împotriva rebelilor. Autoritățile turce au ordonat arestarea a peste 2.700 de judecători și procurori, după tentativa de lovitură de stat, informează B1 TV, citând presa internațională. De asemenea, aproape 3.000 de militari au fost plasaţi în detenţie. Au fost arestaţi şi comandanţii armatelor a doua şi a treia ale Turciei. Mai mulţi ofiţeri de rang înalt, suspectaţi că au pus la cale puciul, au fost prinşi în mai multe oraşe din ţară. Şi sute de rebeli s-au predat și au fost umiliţi. Fie au fost puşi să meargă pe stradă în lenjerie intimă, fie au fost bătuţi cu o curea. Presa străină notează că un soldat a fost decapitat. Premierul turc a anunţat că Turcia ia în calcul reintroducerea pedepsei cu moartea, pentru autorii tentativei de lovitură de stat. Cu toate că a condamnat puciul, cancelarul german, Angela Merkel, a lansat un apel către Erdogan ca autorii să fie trataţi cu respect. Potrivit presei din Turcia, unii dintre soldaţii reţinuţi ar fi afirmat la interogatoriu că nu ştiau că participă la un puci, fiind informaţi de comandaţii lor că este vorba despre un exerciţiu. Militarii au realizat ce se întâmplă abia când au văzut civili care se urcau pe tancuri. Opt militari care au participat la tentativa de lovitură de stat s-au urcat într-un elicopter Black Hawk şi au plecat spre Grecia, unde au cerut azil.

DERANJ LA CASA ALBĂ Consiliul Național de Securitate al SUA, precum și echipa de experți a președintelui american, Barack Obama, au fost convocate de urgență, sâmbătă, la Casa Albă, pentru a analiza situația din Turcia, în contextul în care premierul turc, Binali Yildirim, a făcut o declarație foarte dură la adresa SUA, afirmând că ”orice țară care îl adăpostește pe clericul Gulen nu poate fi un prieten al Turciei și va fi considerată în război cu Turcia”. Președintele tuc, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat pe Fethullah Gulen, principalul său adversar, aflat în exil în SUA, că s-ar afla în spatele tentativei de lovitură de stat. În urma acestor acuze, SUA au cerut autorităților turce dovezi împotriva lui Gulen, care a condamnat, sâmbătă, tentativa de lovitură de stat din Turcia, respingând orice implicare a sa.

Între timp, baza militară de la Incirlik a fost închisă, ceea ce a dus la încetarea raidurilor americane împotriva teroriștilor din gruparea Stat Islamic, potrivit CNN. Autorităţile din Turcia vor menţine spaţiul aerian închis până când vor avea control deplin asupra situaţiei din zonă. După ce preşedintele Barack Obama a convocat Consiliul de Securitate al SUA, cele câteva avioane americane care se aflau deja în misiune au primit permisiune de a ateriza la Incirlik.