“Autumn Flag”, primul exerciţiu aerian româno-italian

La aerodromul militar Mihail Kogălniceanu are loc, în premieră, exerciţiul aerian româno-italian “Autumn Flag”. 10 avioane MiG 21-LanceR aparţinînd Forţelor Aeriene Române şi cinci aparate de zbor Tornado ale Forţelor Aeriene Italiene au survolat zona Dobrogea şi s-au antrenat în poligonul de la Mălina. În cadrul exerciţiului sînt implicaţi peste 200 de militari de la Baza 95 Aeriană Bacău şi 60 de italieni, care, pînă pe 3 noiembrie se vor antrena împreună conform standardelor NATO. Deşi este pentru prima dată cînd lucrează împreună, atîta piloţii italieni cît şi cei români sînt încîntaţi de colaborare. “Cred că este o relaţie care se va consolida în viitor. Am executat o serie de exerciţii împreună şi cred că piloţii români sînt foarte buni. Deocamdată nu am zburat cu Mig 21 LanceR, dar urmează să facem şi acest lucru”, a declarat comandantul escadrilei 156 Gioia del Colle, lt.col. Antonio Coppola. Escadrila italiană este supranumită “Linxul”, iar piloţii au particpat la misiuni reale în Bosnia şi în Kosovo. “Escadrila a fost înfiinţată în timpul celui de al Doilea Război Mondial. Denumirea de vine de la caracteristicile animalului cu acelaşi nume, care este feroce, agil şi foarte curajos. Piloţii se numesc Linx 1, Linx 2 etc”, a continuat lt. col. Antonio Coppola. Deşi diferenţele dintre cele două tipuri de avioane de război sînt vizibile, piloţii au învăţat unii de la alţii diferite manevre de zbor. “Avioanele sînt generaţii diferite. MiG-urile au fost construite acum 33 de ani, iar Tornado sînt de prin anii ’78. Fiecare aparat are capabilităţi de zbor diferite. Tornado poate duce foarte mult armament la bord, în schimb MiG 21 LanceR are un sistem de aviaţie foarte bun”, a declarat comandantul exerciţiului Autumn Flag, cmdr. Nicolae Jianu. Avioanele de luptă execută trageri cu muniţie reală în poligonul de la Mălina, însă piloţii, după ce nimeresc ţinta şi se reîntorc la baza de la Mihail Kogălniceanu, dispun de timp liber, de care cel mai mult se bucură militarii italieni. “În weekend am vizitat Constanţa, care este un oraş foarte frumos. Am luat cina şi am observat că în toate restaurantele există mîncare italienească. Pe meniu sînt trecute toate tipurile de pizza, însă şi mîncarea românească este foarte bună”, a declarat lt.col. Antonio Coppola. Exerciţul va continua pînă pe 3 noiembrie, după care aeronavele se vor întoarce în bazele militare din care fac parte.