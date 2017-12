Avertismente despre o boală care poate fi fatală! Mulți copii o au!

De Ziua mondială de combatere a astmului, marcată anual în prima zi de marți a lunii mai, medicii vin cu o serie de avertismente către populație. În primul rând, trebuie să se știe că astmul este o maladie cronică tot mai răspândită, care afectează 334 de milioane de persoane din întreaga lume și poate fi chiar fatală dacă nu este tratată corespunzător, punctează AFP, citată de Agerpres. Această boală constă în inflamarea cronică a bronhiilor, provoacă probleme respiratorii și crize de tuse. Ea afectează toate grupele de vârstă și, de multe ori, începe în copilărie. Este cea mai frecventă boală cronică la copii și există în toate țările, subliniază Organizația Mondială a Sănătății (OMS). Se știe că poluarea este un factor agravant. Datele statistice arată că, în Europa, sunt depistate 30 de milioane de cazuri de astmatici, iar 15.000 de oameni mor în fiecare an în timpul unei crize provocate de această afecțiune, potrivit ”European Federation of Asthma and Allergy Associations” (ESA), federație care reunește 38 de asociații din 24 de țări europene. ”Cu un tratament adecvat și un răspuns corespunzător la tratament (din partea bolnavului), simptomele ar putea fi ținute sub control mai bine și numărul de atacuri de astm și de decese ar putea fi redus”, consideră ESA, mai precizează sursa citată.