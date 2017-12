Avertizare ANM. Caniculă și furtuni violente în toată țara!

Dacă ieșiți din casă în weekend ar fi bine să vă protejați de căldură. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, joi, o informare meteo de disconfort termic, caniculă, dar și instabilitate atmosferică accentuată, valabilă începând de vineri, 17 iunie, la ora 12.00 și până sâmbătă, 18 iunie, la ora 23.00. Astfel, vremea va fi călduroasă în toate regiunile, iar județul Constanța nu face excepție. Disconfortul termic va fi accentuat în cea mai mare parte a țării, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge frecvent și local va depăși pragul critic de 80 de unități în zonele de câmpie și podiș. Vineri, cerul va fi variabil, parțial înnorat în Dobrogea. Maximele se vor încadra între 25 și 33 de grade Celsius, iar minimele între 18 și 21 de grade C. Sâmbătă, razele soarelui vor fi extrem de puternice. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 33 de grade C, iar cele minime între 16 și 20 de grade C. Duminică, 19 iunie, vremea va fi aproape la fel de călduroasă ca în ziua precedentă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 31 de grade C, iar cele minime între 17 și 22 de grade C. Totodată, începând de vineri după amiază, instabilitatea atmosferică se va accentua treptat în Crișana, Maramureș, Transilvania, Banat și nordul Moldovei și pe arii restrânse în restul teritoriului. În respectivele zone vor fi averse, frecvente descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, trecător cu aspect de vijelie.