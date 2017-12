Balerinii constănţeni revin pe scena de acasă

12:48:08 / 06 Februarie 2014

Oleg este iresponsabil

In loc sa perpetuieze arta lansata de marele Danovski, cere bani pentru permisiune, in calitate de mostenitor. La Paris mai traieste o ruda a marelui Mihail Sadoveanu care tot cere bani, blocand reeditarea operelor marelui scriitor. Urmasi lacomi, meschini, de nimic. Raman in istorie in dispretul intregului popor. Sa ia aminte, daca-i duce capul sa priceapa!