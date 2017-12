Guvernul va asigura, în acest an şcolar, bursa socială \"Bani de liceu\", în valoare de 180 de lei, pentru 130.000 de elevi, după ce au fost realocate sumele din bugetul Ministerului Educaţiei pentru a acoperi numărul mare de solicitări din partea elevilor. Premierul în exerciţiu şi ministru interimar al Educaţiei, Emil Boc, a declarat, sîmbătă, că a dispus realocarea sumelor din bugetul ministerului, astfel încît numărul elevilor care primesc bursa să fie extins de la 90.000 la 130.000. \"Erau bani numai pentru 90.000 de copii, solicitările, din cîte am înţeles, erau în jur de 130.000. Am dispus, vineri, la minister să realocăm banii din bugetul pe care îl avem, pentru ca să asigurăm toţi banii pentru bursa “Bani de liceu”\", a spus Emil Boc. În anul 2008, 155.000 de elevi au fost înscrişi în programul naţional de protecţie socială \"Bani de liceu\", pentru anul şcolar 2008-2009 fiind acceptate cererile tuturor solicitanţilor, conform datelor anunţate de Ministerul Educaţiei. Potrivit legii, pot beneficia de acest ajutor liceeni care au un venit brut lunar pe membru de familie realizat în ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului de maximum 200 de lei. Elevii vor primi banii pe toată durata cursurilor şcolare, inclusiv în perioada examenului de bacalaureat sau de diplomă şi în timpul practicii de producţie.