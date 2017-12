Bani puţini pentru Parkinson

Fondurile mici din Sănătate se răsfrâng, în mod direct, asupra bolnavilor. Fie că suferă de afecţiuni cronice, fie acute, în lipsa banilor, pacienţii nu ştiu în ce parte să o ia atunci când au nevoie de medicamente, dar şi de unele dispozitive medicale care îi ajută în bolile lor, iar statul nu-i ajută cu nimic sau sumele alocate sunt insuficiente. Sunt medicamente extrem de scumpe, la fel ca şi unele stimulatoare. În cadrul „Programului de implementare de tehnici de înaltă performanţă”, finanţat din bugetul sănătăţii şi de asigurări sociale, există un capitol care presupune tratamentul prin stimulare cerebrală profundă al pacienţilor cu boala Parkinson. Acest fapt are avantajul că bugetul aprobat nu poate fi folosit decât pentru această destinaţie, dar şi dezavantaje, legate de sumele insuficiente prevăzute, a spus, nu de mult, prof. univ. dr. Ovidiu Băjenaru, medic neurolog la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti. „Dezavantajul este că sunt mult mai mulţi bolnavi decât bugetul alocat. Şi atunci bugetul acesta nu poate fi depăşit, deci nu toţi pacienţii beneficiază în timp util de un astfel de program, ceea ce presupune apariţia de liste de aşteptare. Numai că, din păcate, aceste boli degenerative, aşteptând, fac ca starea pacienţilor să se deterioreze. Programul există cam de patru-cinci ani. În momentul de faţă, este finanţat preţul cam a 10-12 stimulatoare pe an. În contextul în care numai la mine în clinică există o listă de aşteptare pentru pacienţi care au astfel de indicaţie care a depăşit 40”, a spus el. Centre în România în care există echipe specializate pentru a face astfel de intervenţii sunt două: la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti şi alta la Spitalul Bagdasar. „Împreună, avem 10-12 stimulatoare pe an, deci în cel mai fericit caz ar reprezenta cam 25% din necesar\", a spus Băjenaru. El a adăugat că o altă problemă existentă în legătură cu acest program se referă la bateriile acestor stimulatoare, al căror cost este destul de mare. „Sursa electrică, bateriile care alimentează aceste stimulatoare, se epuizează în timp şi ele costă mult, pentru că reprezintă de fapt cea mai mare parte a costului dintr-un stimulator. Ar trebui alocaţi bani, noi cerem asta, ni se dă, dar suma nu este suficientă, e nevoie de sume mult mai mari”, a mai spus el.