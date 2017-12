Barack Obama trece din nou în fruntea cursei pentru candidatura la Casa Albă

Senatorul Barack Obama a cîştigat alegerile preliminare din Virginia, Maryland şi Washington D.C. pentru învestitura democrată la alegerile prezidenţiale din noiembrie. Obama a obţinut în Virginia şi în Maryland aproximativ două treimi dintre voturile alegătorilor democraţi, în timp ce în Washington D.C. el a cîştigat aproximativ 75%. Aceasta este cea de-a şaptea victorie consecutivă obţinută de tînărul senator de Illinois în faţa fostei Prime Doamne. În urma acestui scrutin, Obama trece din nou în frunte, avînd susţinerea a 1181 de delegaţi ai Partidului, în timp ce Hillary Clinton dispune de 1173, relatează CNN. Pentru a obţine învestitura partidului, un candidat are nevoie de voturile a 2021 de delegaţi. Hillary Clinton are însă motive mai serioase de îngrijorare. Potrivit unui sondaj, Obama este favoritul a 80% dintre democraţii tinerei generaţii, în timp ce senatoarea din New York este preferată de doar 20%. Obama este şi preferatul electoratului feminin, în timp ce printre alegătorii albi, el este practic la egalitate cu senatoarea de New York.

În ceea ce priveşte confruntarea între candidaţii Partidul Republican, care a fost mai strînsă, victoria i-a revenit favoritului John McCain. Acesta are de partea sa 796 de delegaţi, faţă de numai 217 ai rivalului său. Pentru a obţine învestitura republicană, un candidat are nevoie de 1.191 de delegaţi. Potrivit site-ului RealClear Politics, în cazul unei confruntări între McCain şi Hillary Clinton, senatorul republican ar fi cîştigător. McCain ar pierde însă cursa dacă l-ar avea în faţă de Obama.